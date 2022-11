Foto: Shutterstock

Ieklausies savā intuīcijā, jo tā šodien būs tavs ceļvedis! Horoskopi 26.novembrim Ieteikt







Auns

Tevi apbērs šodien ar dažādām ziņām – epastiem, soctīklu vēstulēm, īsziņām. Tev gribēsies mieru un tikai mieru. Vai vari no visiem aizbēgt? Izslēgt telefonu? Izmanto šo!

Vērsis

Šī diena var izrādīties ļoti bīstama attiecībā uz tavu privāto dzīvi – gaidāmi lieli strīdi par lietām, kurās tu pats esi vainojams. Negribi strīdus, neuzvedies kā muļķis.

Dvīņi

Šī diena būs pārpildīta ar optimismu. Tev arī viss izdosies ar nelielu, nelielu piepūli. Tāpēc nesūdzies, ka kaut kas nav sanācis, jo tu pats esi sēdējis dīvānā.

Vēzis

Nevajag uzsākt spēlēt spēles, kurām tu nezini noteikumus. Jeb arī – sekas šim pārdrošajam solim var izrādīties tev nepatīkamas.

Lauva

Nav iespējams pilnībā izvairīties no dažādiem “negadījumiem” attiecībā uz ikdienas dzīvi. Taču var izvairīties no negadījumiem, kurus tu vari paredzēt. Tieši ar to tev šodien arī jānodarbojas.

Jaunava

Iespējams, ka tu izpaudīsies kā liels egoists. Vai citiem tas patiks un viņi to pieņems? Domājams, ka atbildi zini tu pats.

Svari

Šī diena būs pilna ar smaidu, smiekliem un humoru. Vienā teikumā – ļoti jauka diena, kuru sabojāt vari vienīgi tu pats, ja būsi pārāk liels pesimists.

Skorpions

Kāds tevi var noķert “uz āķa” vai noskaust. Un, ja tu uz to reaģēsi pārāk asi, situācija saasināsies vēl vairāk.

Strēlnieks

Ieklausies savā intuīcijā, jo tā šodien būs tavs ceļvedis un nekādā veidā tevi nepievils. Pie tam – tā būs apskaužami precīza!

Mežāzis

Pacenties pret citiem cilvēkiem un, starp citu, arī pats pret sevi, izturēties saudzīgi. Kritika šodien ir jānoliek tālākajā plauktiņā un jāatceras tikai pēc 24 stundām.

Ūdensvīrs

Gaidāma neparasta diena, kuras laikā tev izdosies izdarīt ļoti daudz. Atliek vien cerēt, ka slinkums tevi nepievarēs.

Zivis

Kādi tev šodien bija plāni? Aizmirsti par tiem! Šodien viss notiks spontāni un neplānoti, taču nav teikts, ka mazāk jauki.