Foto: Pexels

Ieklausies tajā, ko saka tavs organisms. Ja tev nepieciešama atpūta, nodrošini to! Horoskopi 16.septembrim







Auns

Tev šodien būs jābūt ļoti stingram savos lēmumos un tu vari to izdarīt. Nesāc šaubīties par sevi!

Vērsis

Vienīgais, kas tev šodien var traucēt sasniegt veiksmi ir tas, ka tu to nemaz patiesi sasniegt nevēlies. Tā kā – izvēle ir tavās rokās!

Dvīņi

No tevis šodien kūsās tik liela enerģija, ka droši vien, ar to pietiktu, lai darbinātu nelielu elektrostaciju. Novirzi to pareizajā virzienā.

Vēzis

Var gadīties, ka tev šodien var parādīties iespēja nopelnīt pieklājīgu summu. Pats galvenais neatsakies, jo “nav laika”. Laiks tam atradīsies!

Lauva

Tu būsi tendēts darīt ļoti daudz ko un arī paspēsi izdarīt daudz. Vienīgais, kas tev šodien var neizdoties, ir diskusijas. Labāk, ja tu savus darbus darīsi praktiskajā jomā.

Jaunava

Daži notikumu šodien var tevi “izsist no sliedēm”. Taču, ja tu neļausies tiem, tad izdosies noturēt savu ceļu.

Svari

Tu esi ar kaut ko neapmierināts? Padomā par to, kāpēc. Būt neapmierinātam “tāpat vien” ir viegli, bet daudz grūtāk ir atrast patiesos iemeslus. Tev jābūt drosmīgam un jāatzīstas sev pašam, kas ir tas, kas tevi padara neapmierinātu.

Skorpions

Pret tevi kāds šodien izturēsies kā pret mazu bērnu, absolūti lieki būs viņiem mēģināt pierādīt savu taisnību. Pataupi savus nervus.

Strēlnieks

Tev vajadzētu šodien atteikties no idejas, ka drīksti būt egoistisks. Jo tieši tas ir tas, kas tevi novirza lielākoties no patiesā ceļa un mērķa.

Mežāzis

Tu būsi pārāk aizņemts ar daudz ko. Un tu aizmirsīsi par ikdienas pienākumiem un vistrakākais – cilvēkiem, kuri ir tev mīļi. Neatraidi viņus.

Ūdensvīrs

Ieklausies tajā, ko saka tavs organisms. Ja tev nepieciešama atpūta, nodrošini to. Nevajag jokot ar sliktu pašsajūtu!

Zivis

Vienīgais, kas šodien no tevis tiks prasīts ir būt īstajā laikā un īstajā vietā. Šādā veidā tev izdosies piepildīt lielus mērķus.