Iespējami plaša koalīcija vai tomēr mazākuma valdība? – politiķi iekarst diskusijā par to, kāda izskatīsies Kulberga valdība 14
“Izveidot valdību, kurā ir “Progresīvie” un “Jaunā Vienotība” – tur nekā nebūs…” “Jaunās Vienotības” veiksmes stāsts ir Liepājas cietums…” Tik dažādi un brīžam skaļā tonī pausti viedokļi izskanēja TV24 pirmsvēlēšanu debatēs “Runāsim atklāti!”.
“Sasodīti nelaikā valdība krīt,” atzina 14.Saeimas deputāts Juris Viļums (AS), ieskicējot jaunās valdības veidošanas procesu. “Šī būs pārejas valdība līdz nākamās Saeimas ievēlēšanai, tāpēc jāizveido iespējami plaša koalīcija, noņemot nost visas pretunas.” Viņš nosauca četrus galvenos principus, uz kuriem balstīsies jaunā valdība. “Pirmais ir drošība, otrais – finansiālo izdevumu pārskatīšana, trešais – droša vēlēšanu norise, ceturtais – cīņa pret korupciju un karteļiem.”
Partijas “Latvijas attīstībai” valdes loceklis Edgars Jaunups, klausoties viņa teiktajā, ne bez ironijas secināja, ka Kulberga izvirzītie principi ir tādi paši, ko savulaik par prioritātēm sauca “Jaunā vienotība” un ka plaša koalīcija šobrīd nav iespējama. “Ja izveido dažādās vērtībās balstītu partiju koalīciju, tad sanāk, kā sanāk.” Kāpēc krita Evikas Siliņas valdība? ”Jaunā Vienotība” negāza savu valdību apzināti. Valdība krita tikai tāpēc, ka Evikai Siliņai sakāpa galvā. Par priekšnieci sajutās. Un apkārt palīgi laikam teica – parādi izlēmību, parādi! Tā ir svarīga lieta, bet nu tai jāiet komplektā ar galvu. Pauti ir svarīgi, bet jāiet kopā ar galvu,” tā Jaunups. Pēc viņa domām, Andris Kulbergs, kurš līdz šim daudziem zināms kā skaļš opozīcijas pārstāvis, pieļaujot koalīcijā “Progresīvos” un “Jauno Vienotību”, šobrīd domā tikai par premjera amatu.
Savs sakāmais par premjeriem un valdības veidošanu nenoliedzami bija arī Rīgas domes deputātam, “Latvija pirmajā vietā” priekšsēdētājam Aināram Šleseram. Viņš norādīja, ka “Jaunā Vienotība” ar Krišjāni Kariņu un Eviku Siliņu valdības priekšgalā bijuši astoņus gadus, kuru laikā valsts visu laiku aizņēmusies naudu. “Katru gadu pa 2 miljardiem aizņēmāmies. Tāpēc nepieciešama valdība, kas spējīga apstādināt šo sūci. Valdība ar “Jauno Vienotību” vairs neko nerisinās, viņi neļaus nekam ķerties klāt! Izveidot jaunu valdību, kur būs “Jaunā vienotība” un “Progresīvie” – tur nekā nebūs!!! Sarunās pie Valsts prezidenta Edgara Rinkēviča viņš prasīja mūsu viedokli un es teicu, ka mēs neatbalstīsim nevienu valdību, kurā būs “Progresīvie” un “Jaunā Vienotība”, bet atbalstīsim mazākuma valdību.”
Debatēm iekaistot, Viļums vaļsirdīgi atzina: “Es pats personīgi labprāt izveidotu valdību bez Vienotības. Šobrīd, ja neizdosies dabūt Vienotības piekrišanu Kulberga četriem punktiem, protams, mēs iesim uz variantu B, kas ir mazākuma valdība, bet es ceru, ka tik tālu neaizies, jo tā mēs tikai zaudējam laiku! Būsim godīgi un runāsim atklāti – acīmredzami Progresīvie nebūs valdībā pārstāvēti ar ministriem, jo respektējam “Nacionālās Apvienības” ultimātu, kuri ir pateikuši, ka ar Progresīvajiem nebūs vienā valdībā,” atzina Viļums. Savukārt ekonomikas ministrs, ZZS valdes loceklis Viktors Valainis diskusijā sprieda, ka, viņaprāt, valdības veidošanas process atkarīgs arī no Kulberga personīgajām spējām “salikt lietas”. “Mēs nepārtraukti signalizējam un rādām, ko gribam. Tas nav balsojums vienkārši par valdību. No ZZS to nesagaidīs. Mums būs skaidri jāredz tās lietas, uz kurām ejam,” sacīja Valainis.