Eksperte: Politiskajām partijām uzticas tikai tie, kas ir partijās, un viņu ģimenes locekļi 0

0:15, 20. maijs 2026
TV24 raidījumā “Preses klubs” LU Ekonomikas un sociālo zinātņu fakultātes zinātņu prodekāne, profesore Iveta Reinholde uzsvēra, ka sabiedrības uzticēšanās jautājumā ir svarīgi nošķirt vairākas lietas – uzticēšanos valstij, valdībai un politiskajām partijām.

Viņa norādīja, ka neticība valstij un neuzticēšanās valdībai vai partijām nav viens un tas pats. Tie ir atšķirīgi rādītāji, kurus nevajadzētu jaukt kopā.

Reinholde atzina, ka Latvijā uzticēšanās politiskajām partijām ir ļoti zema. Viņa ironiski piebilda, ka partijām, iespējams, uzticas vien paši partiju biedri un viņu ģimenes locekļi.

Vienlaikus profesore uzsvēra, ka zemā uzticēšanās partijām nenozīmē pilnīgu neuzticēšanos visai valstij vai pārvaldei. Latvijā joprojām ir salīdzinoši augstāka uzticēšanās televīzijai, radio un atsevišķām valsts institūcijām. Tāpēc, vērtējot sabiedrības noskaņojumu, ir būtiski precīzi saprast, par kuru uzticēšanās līmeni ir runa.

