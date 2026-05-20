"Viņa nepateica īstos iemeslus!" Armands Puče par to, kāpēc patiesībā Siliņai nācās demisionēt
TV24 raidījumā “STOPkadri” Armands Puče ironiski komentēja premjeres Evikas Siliņas atkāpšanos, norādot, ka viņa rīkojusies pareizi, taču sabiedrībai neesot nosaukusi patiesos iemeslus. Pēc Pučes vērtējuma, oficiāli minētie skaidrojumi vairāk atgādinājuši “Jaunās Vienotības” partijas preses konferences argumentus, nevis pilnu notikušā izvērtējumu.
Viņš uzsvēra, ka viens no būtiskiem iemesliem esot saistīts ar “Rail Baltica” projektu. Ministru kabinets bija devis uzdevumu izvērtēt projekta darbu gaitu un nepieciešamības gadījumā tos apturēt, tostarp lidostas un centrālās stacijas apkārtnē. Tomēr, kā norādīja Puče, pašas premjeres secinājumi liecinot, ka pēc valdības lēmumiem reāla rīcība nesekoja.
Komentētājs kritizēja atbildīgos ministrus, īpaši satiksmes ministru Kasparu Briškenu, taču vienlaikus uzsvēra, ka politiskā atbildība gulstas arī uz premjeri. Ja atbildīgais ministrs nerīkojas, premjerei esot pienākums nodrošināt, lai valdības lēmumi tiktu izpildīti.
Puče arī apgalvoja, ka laikā, kamēr darbi netika apturēti, būvnieki turpināja saņemt ievērojamus līdzekļus. Viņa ieskatā runa ir par daudziem simtiem miljonu eiro, un šādu procesu varējusi apturēt tikai valdības vadītāja.
Tāpēc Puče secināja, ka Siliņas atkāpšanās bijusi loģiska un pareiza. Tomēr, viņaprāt, par galveno iemeslu būtu bijis jānosauc tieši atbildība par “Rail Baltica” projekta vadību un nespēju nodrošināt valdības pieņemto lēmumu izpildi.