#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Aleksandrs Lukašenko

“Iespējams, šo karu neuzvarēsim…” Lukašenko intervijā dod mājienus par karu ar Baltijas valstīm un Poliju 0

LA.LV
14:45, 10. augusts 2025
Viedokļi

Baltkrievijas diktators Aleksandrs Lukašenko intervijā ASV žurnālam “Time” paziņojis, ka Baltkrievija gatavojas karam, lai no tā izvairītos, uzsverot, ka Krievijai ir pietiekami daudz spēku, lai stiprinātu Baltkrieviju, par to ziņu lietuviešu medijs.

“Mēs gatavojamies karam. Es to atklāti teicu – katru dienu, katru mēnesi gatavojamies karam, lai no tā izvairītos,” sacīja Lukašenko.

Baltkrievijas puse zinot, ko darīt, un ir apguvusi visas pēdējo karu mācības. Lukašenko paskaidroja, ka galvenā koncepcija balstās uz to, ka Baltkrievija ir gatava nodarīt neatgriezeniskus zaudējumus Polijai, Lietuvai, Latvijai, Igaunijai – tiem, kas pret viņiem karos.

“Viņi saprot, ka šādā gadījumā mēs, iespējams, šo karu neuzvarēsim, bet pamatīgi sadosim viņiem pa purnu,” uzsvēra Baltkrievijas prezidents.

Lukašenko norādīja, ka Krievija palīdz un turpinās palīdzēt Baltkrievijai kā sabiedrotā tik, cik tas šobrīd nepieciešams. Jāpiebilst, ka iepriekš viņš runas par iespējamu Krievijas uzbrukumu Polijai un Baltijas valstīm sauca par muļķībām.

vēstījām, Baltkrievijas diktators Aleksandrs Lukašenko  paziņojis, ka neplāno kandidēt uz vēl vienu pilnvaru termiņu. Baltkrievijas pirmajā televīzijas kanālā piektdien pārraidītajā intervijā Lukašenko arī apgalvo, ka viņš neesot vēlējies kandidēt jau iepriekšējās vēlēšanās, kas notika 2025.gada janvārī, taču “nācies” to darīt, lai nekļūtu par “nodevēju”, kas “vēlas aizbēgt”.

Diktators arī paziņoja, ka nākamo valsts vadītāju nesaskata savā jaunākajā dēlā Nikolajā, kas šobrīd ir 20 gadus vecs. “Nē, viņš nav pēctecis. Es jau zināju, ka vēlies [to] jautāt. Nē, nē, nē. Pajautā viņam – ar to tu vari viņu tikai ļoti apvainot,” izteicās Lukašenko.

Diktators pieļāva, ka par nākamo prezidentu varētu kļūt “cilvēks, kas īstenos nedaudz atšķirīgu politiku”.

“Tikai lai uzreiz neko nelauž, (..) lai balstoties uz stipro pleciem, uz tā, kas ir, mierīgi evolucionāri attīsta valsti, lai nebūtu šī revolucionārā lūzuma. Ja viņš pārliecinās sabiedrību, ka jāiet uz kādu citu stāvokli, tad, dieva dēļ,” izteicās tirāns, kas pie varas atradies jau kopš 1994.gada un faktiski likvidējis valstī jebkādu opozīciju un neatkarīgos medijus.

