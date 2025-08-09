#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Aleksandrs Lukašenko

Lukašenko neplāno kandidēt uz vēl vienu pilnvaru termiņu: vai viņš atbrīvo vietu dēlam? 0

LA.LV
20:16, 8. augusts 2025
Ziņas Ārzemēs

Baltkrievijas diktators Aleksandrs Lukašenko  piektdien publicētā intervijā sacīja, ka neplāno kandidēt uz vēl vienu pilnvaru termiņu, un noliedza, ka viņš gatavotu savu dēlu par pēcteci, ziņo Reuters.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
“Tas vistiešākajā mērā skar mūs” – par šķiršanos paziņo iemīļotas radio SWH personības – Kaspars Breidaks un Sanda Dejus 2
Kokteilis
Šodien maģiskais divu bezgalību datums – 08.08.! Vienai zodiaka zīmei tā ir gada veiksmes diena, bet vienai – jābūt superuzmanīgai
11 lietas, par kurām agrāk kaunējās, bet tagad tās uzskata par normālām
Lasīt citas ziņas

Baltkrievijas televīzijas kanālā piektdien pārraidītajā intervijā Lukašenko apgalvo, ka viņš neesot vēlējies kandidēt jau iepriekšējās vēlēšanās, kas notika 2025.gada janvārī, taču nācies to darīt, lai nekļūtu par nodevēju, kas vēlas aizbēgt.

Diktators arī paziņoja, ka nākamo valsts vadītāju nesaskata savā jaunākajā dēlā Nikolajā, kas šobrīd ir 20 gadus vecs. “Nē, viņš nav pēctecis. Es jau zināju, ka vēlies jautāt. Nē, nē, nē. Pajautā viņam – ar to tu vari viņu tikai ļoti apvainot,” izteicās Lukašenko.

CITI ŠOBRĪD LASA
Mājas
6 priekšmeti, kurus nevajadzētu turēt blakus Wi-Fi rūterim – tie bloķē signālu
Noplūdusi informācija par vienošanos, kas varētu mainīt kara gaitu – Ukrainai tā nepatiks
Kokteilis
Fredija Merkūrija meita pirmo reizi pirms skandalozās grāmatas iznākšanas uzrunā pasauli

Diktators pieļāva, ka par nākamo prezidentu varētu kļūt cilvēks, kas īstenos nedaudz atšķirīgu politiku.”Tikai lai uzreiz neko nelauž, (..) lai balstoties uz stipro pleciem, uz tā, kas ir, mierīgi evolucionāri attīsta valsti, lai nebūtu šī revolucionārā lūzuma.

Ja viņš pārliecinās sabiedrību, ka jāiet uz kādu citu stāvokli, tad, dieva dēļ,” izteicās tirāns, kas pie varas atradies jau kopš 1994.gada un faktiski likvidējis valstī jebkādu opozīciju un neatkarīgos medijus.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Lukašenko apžēlojis vēl 16 politieslodzītos, tostarp divus Latvijas pilsoņus
Nikns Putins negaidīti ierodas Minskā: ko Lukašenko sastrādājis?
Putins pazemojis Lukašenko militārās parādes laikā – Baltkrievijas līderis steigšus atstāj Maskavu
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.