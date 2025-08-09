Lukašenko neplāno kandidēt uz vēl vienu pilnvaru termiņu: vai viņš atbrīvo vietu dēlam? 0
Baltkrievijas diktators Aleksandrs Lukašenko piektdien publicētā intervijā sacīja, ka neplāno kandidēt uz vēl vienu pilnvaru termiņu, un noliedza, ka viņš gatavotu savu dēlu par pēcteci, ziņo Reuters.
Baltkrievijas televīzijas kanālā piektdien pārraidītajā intervijā Lukašenko apgalvo, ka viņš neesot vēlējies kandidēt jau iepriekšējās vēlēšanās, kas notika 2025.gada janvārī, taču nācies to darīt, lai nekļūtu par nodevēju, kas vēlas aizbēgt.
Diktators arī paziņoja, ka nākamo valsts vadītāju nesaskata savā jaunākajā dēlā Nikolajā, kas šobrīd ir 20 gadus vecs. “Nē, viņš nav pēctecis. Es jau zināju, ka vēlies jautāt. Nē, nē, nē. Pajautā viņam – ar to tu vari viņu tikai ļoti apvainot,” izteicās Lukašenko.
Diktators pieļāva, ka par nākamo prezidentu varētu kļūt cilvēks, kas īstenos nedaudz atšķirīgu politiku.”Tikai lai uzreiz neko nelauž, (..) lai balstoties uz stipro pleciem, uz tā, kas ir, mierīgi evolucionāri attīsta valsti, lai nebūtu šī revolucionārā lūzuma.
Ja viņš pārliecinās sabiedrību, ka jāiet uz kādu citu stāvokli, tad, dieva dēļ,” izteicās tirāns, kas pie varas atradies jau kopš 1994.gada un faktiski likvidējis valstī jebkādu opozīciju un neatkarīgos medijus.