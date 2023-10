NATO Stratēģiskās komunikācijas izcilības centra direktors Jānis Sārts. Foto; Ieva Lūka/LETA

Iespējams, tas ir brīdinājums… Sārts par dabasgāzes cauruļvadam “Balticconnector” nodarītajiem postījumiem Ieteikt







Iespējams, Igauniju un Somiju savienojošajam dabasgāzes cauruļvadam “Balticconnector” nodarītie postījumi ir brīdinājums, pieļāva NATO Stratēģiskās komunikācijas izcilības centra vadītājs Jānis Sārts Latvijas Televīzijas raidījumā “Šodienas jautājums”.

Viņš uzsvēra, ka ir jāsagaida izmeklēšanas rezultāti no Somijas un Igaunijas, taču ekspertu vidē šis gadījums nav pārsteigums un nav arī šaubu par to, kurš šos postījumus veicis.

Sārta ieskatā, notikušo var interpretēt kā brīdinājuma signālu. Sārts uzsvēra, ka jau kara laikā Ukrainā varēja redzēt, ka Krievija saprot tikai spēka valodu. Lai Krievija saprastu, jābūt arī atbilstošai atbildei.

Bijušais Nacionālo bruņoto spēku (NBS) komandieris Raimonds Graube piekrita, ka ir skaidrs, kurš ir vainīgais, taču atklāts ir jautājums, vai to izdosies pierādīt. Runājot par brīdinājumu, Graube sacīja, ka viņš to skata plašākā kontekstā – saistībā ar kodolieročiem un ar virkni vēl citiem krievu drošības draudiem.

Viņa ieskatā, ja Krievija varēja ko tādu paveikt starp divām NATO dalībvalstīm, tad nav nekādu garantiju, ka Krievija ko līdzīgu neizdara Atlantijas okeānā. Krievija priekškonflikta situācijā var arī pārraut lielos sakaru kabeļus, nodarīt kaitējumu Norvēģijas gāzes vadu atsevišķiem posmiem, kas Eiropai ir izšķirīgi svarīgi. Graube sacīja, ka notikušo ar “Balticconnector” viņš uzskata par tāda brīdinājuma lielā drauda sastāvdaļu.

Sārts uzsvēra, ka atbildei ir jābūt precīzi kalibrētai.

Viņa ieskatā, sliktākais šajā situācijā būtu šāda brīdinājuma dēļ piekāpties. NATO Stratēģiskās komunikācijas izcilības centra vadītājs pauda cerību, ka debates NATO novedīs pie tā, ka atbilde būs samērīga. Tā kā bez kuģiem nodarīt postījumus “Balticconnector” nevar, būtu attiecīgi jārīkojas, lai nevarētu īstenoties tālāki draudi, uzsvēra Sārts.

LETA jau rakstīja, ka Krievijas kravas kuģis “SVG Flot” aizvadītajā nedēļas nogalē atradies netālu no vietas, kur radusies noplūde Igauniju un Somiju savienojošajā dabasgāzes cauruļvadā “Balticconnector”, liecina kuģu satiksmes vietnes “Marine Traffic” dati.

“Marine Traffic” noskaidroja, ka Krievijas kuģis no piektdienas vakara līdz svētdienas vakaram atradās netālu no gāzesvada, kurā naktī uz svētdienu tika atklāta spiediena krišanās, kas varētu būt saistīta ar noplūdi.

“SGV Flot” bija ceļā no Sanktpēterburgas uz Kēnigsbergu (Karaļaučiem), kur tā ierašanās paredzēta trešdien.

Lai gan “Marine Traffic” seko līdzi kuģu satiksmei visā pasaulē, visu kuģu izsekošana nav iespējama, jo dažiem kuģiem var būt izslēgti transponderi.

Norvēģijas seismologi svētdien plkst.1.20 fiksējuši iespējamu eksploziju netālu no “Balticconnector”.

Norvēģijas pētnieku organizācija “Norsar” trešdien paziņoja, ka eksplozija ir pielīdzināma 100 kilogramu trotila izraisītam sprādzienam. Ekspertu vērtējumā seismiskā aktivitāte nav saistīta ar zemestrīci, bet to varētu izraisīt kuģa enkura saduršanās ar gāzesvadu.

Igaunijas Jūras spēku komandieris komodors Jiri Saska Igaunijas sabiedriskajai raidorganizācijai ERR sacīja, ka gāzesvadam nodarītie postījumi liecina par to, ka kaut kas cauruļvadā ietriecies no vienas puses.

Somijas gāzes pārvades tīklu operatorkompānija “Gasgrid Finland” trešdien pieļāva, ka “Balticconnector” būs iespējams saremontēt. Gāze no cauruļvada vairs nenoplūst un vides apdraudējums nepastāv, liecina “Gasgrid” sniegtā informācija.

Vairāki analītiķi, piemēram, Somijas eksperts Marko Eklunds, kurš speciālizējas Krievijas jautājumos, pieļauj, ka gāzesvadu un komunikāciju kabeli sabotēja Krievija, cenšoties iebiedēt Somiju, kas aprīlī pievienojās NATO.

Jau vēstīts, ka Igaunijas pārvades sistēmu operators “Elering” un “Gasgrid Finland” slēdza “Balticconnector” naktī uz svētdienu, jo tika novērota spiediena krišanās cauruļvadā, kad liecina par iespējamu gāzes noplūdi. Tāpat konstatēti bojājumi abas valstis savienojošā komunikāciju kabelī.

Saskaņā ar līdz šim pieejamo informāciju bojājums gāzesvadā “Balticconnector” nevarēja rasties tā normālas darbības rezultātā vai normāla spiediena krituma dēļ, otrdien paziņoja Somijas premjerministrs Peteri Orpo.

Somijas prezidents Sauli Nīniste sacīja, ka noplūdi, iespējams, izraisījis “ārējs” elements.

“Balticconnector” starp Paldiskiem un Inko ir 77 kilometru garš. Ekspluatācijā to nodeva 2020.gada sākumā. Tā kā cauruļvads stiepjas cauri visam Somu līcim, intensīvā kuģu satiksme apgrūtina iespējamās noplūdes cēloņa izmeklēšanu, norādīja Somijas robežsardze.

“Balticconnector” slēgšana neietekmē gāzes piegādes patērētājiem Igaunijā, jo gāzi Igaunija joprojām var saņemt no Latvijas. Pirms slēgšanas gāze pa “Balticconnector” plūda no Somijas uz Igauniju. Lielākā daļa no Somijas saņemtās gāzes tika nogādāta Latvijā, kur Inčukalnā ir gāzes krātuve.

“Balticconnector” starp Paldiskiem un Inko ir 77 kilometru garš. Ekspluatācijā gāzesvadu, kura būvniecība izmaksāja vairāk nekā 300 miljonus eiro, nodeva 2020.gada sākumā.