Iespundēti liftā: krievu karavīri gribēja ieņemt kādu daudzstāvu ēkas jumtu, izmantojot liftu. Nesanāca

Socvietnēs pēdējo divu nedēļu laikā kopš 24.februārī sākās Krievijas iebrukums Ukrainai, ir parādījušies tūkstošiem dažādi video un foto materiāli, kas atspoguļo realitāti tam, kas notiek Ukrainā. Daži gadījumi par spīti briesmīgajam karam, iedvesmo, bet daži – liek pasmaidīt.

Tā, piemēram, nesen jau ziņojām, kad kāda drosmīga ukrainiete no sava dzīvokļa balkona ar konservētu tomātu burku notrieca krievu dronu. Tā arī šis – krievu kareivjiem, acīmredzot, bijis dots uzdevums nokļūt uz augstceltnes jumta. Un viņi izdomāja izmantot liftu, nevis kāpt pa kāpnēm.

To pamanīja šīs ēkas administrācija, jo liftā darbojas kameras un atslēdza elektrību. Tā rezultātā, krievu armijas karavīri uz nezināmu laiku tika iespundēti liftā, no kura izejas nav.

Lai iemūžinātu šo notikumu, soctīklos tika izplatīts foto no liftā darbojošās kameras.

Cik gan prātīgi ir kara operācijas laikā izmantot liftu?

A team of Russian soldiers wanted to use the elevator to reach the roof of an office building.

The Ukrainian administration of the building trapped them inside by cutting off the electricity.

The Ukrainians also used an industrial camera to take this commemorative photo. pic.twitter.com/JwF9tHh1T5

— Visegrád 24 (@visegrad24) March 5, 2022