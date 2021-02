Publicitātes foto

Ieteikumi, kā kopt datora monitoru Ieteikt







Lai iegūtu vislabāko iespējamo video un attēla kvalitāti, paildzinātu datora lietošanas laiku un gūtu maksimālu labumu no veiktā finansiālā ieguldījuma, par datoru ir regulāri un rūpīgi jārūpējas. Par laimi, tehnoloģijas attīstās, un datori kļūst arvien kvalitatīvāki, tomēr monitors ir viena no datora jutīgākajām detaļām, līdz ar to tai jāpievērš vairāk uzmanības nekā citām detaļām.

Lūk, daži ieteikumi, kā kopt datora monitoru!

Monitora tīrīšana

Monitora tīrīšana ir visvienkāršākais un, iespējams, arī vissvarīgākais regulāras monitora apkopes aspekts. Ja monitoru mēdzat aiztikt ar pirkstiem, to tīrīt ieteicams katru dienu, pretējā gadījumā uz monitora uzkrāsies ievērojams daudzums putekļu un traipu, kas ‘’ieēdīsies’’. Ja nav īpašu ražotāja norādījumu, tīriet monitoru ar mitrajām salvetēm, kas paredzētas monitora kopšanai.

Tīriet uzmanīgi – ir ekrāni, kurus ir vienkārši saskrāpēt vai spiediena dēļ pat saplēst. Ar mitro salveti vairākas reizes maigi notīriet ekrānu, ja tas nelīdz, izmantojiet speciālo tīrīšanas komplektu, kurā ietilpst antistatisks tīrītājs un mīksta lupatiņa. Noteikti neizmantojiet papīra dvieļus, salvetes vai raupju audumu vai tīrītājus uz alkohola bāzes, jo tie var bojāt monitora aizsargkārtu, turklāt skrāpējumus var arī nepamanīt uzreiz!

Monitora ventilācija

Ikvienam monitoram, arī datora monitoram nepieciešama ventilācija. Tā kā monitora lietošanai nepieciešama elektroenerģija, tas rada siltumu. Tādas ierīces kā dators vai televizors vislabāk izmantot atklātā, sausā telpā, lai, izslēdzot ierīci, tā atdziest patstāvīgi.

Rūpējieties par to, lai monitors nepārkarst – nenovietojiet tā tuvumā lielus priekšmetus, kas aiztur gaisa plūsmu, vienmēr pārliecinieties, ka nekas nebloķē izejas, kas atrodas monitora sānos, kā arī regulāri tīriet ikvienu monitora portu. Tas viss var veicināt bīstamu siltuma uzkrāšanos.

Ja nepieciešams, iegādājieties ventilatoru, turklāt portatīvajiem datoriem ir arī speciāli dzesētāji, ko novieto datora apakšā. Datora aksesuāri un datora monitori interneta veikalā 220.lv pieejami plašā izvēlē!

Regulāra monitora izslēgšana

Ikvienam datora monitoram ir noteikts dzīves cikls. Bieži vien cilvēki mēdz pabeigt darbu un atstāt datoru ieslēgtu, domājot, ka tas nenodara neko ļaunu, tomēr, jo ilgāk monitors ieslēgts, jo vairāk samazinās tā lietošanas laiks. Viss ir vienkārši – attīstiet paradumu ik pa laikam izslēgt un atpūtināt monitoru, kad to nelietojat.

Tomēr esiet uzmanīgs, jo monitoru nevajadzētu izslēgt pārāk bieži. Viens no bīstamākajiem brīžiem, izmantojot elektroierīces, ir tad, kad ierīce tiek pieslēgta elektrībai un kļūst silta, līdz ar to vajadzētu pēc iespējas no tā izvairīties.

Monitora spilgtuma un kontrasta pielāgošana

Monitora dzīves ilgums var ievērojami samazināties arī tad, ja monitoram regulāri iestatīts maksimāls spilgtuma vai kontrasta līmenis. Izmantojot augstu spilgtuma līmeni, dators, īpaši monitors, patērē daudz enerģijas, savukārt, izmantojot augstu kontrasta līmeni, tiek izmantota lielāka attēla un video apstrādes jauda.

Ik pa laikam pielāgojiet spilgtumu un kontrastu, tādā veidā saudzējot ne tikai monitoru, bet arī savu veselību. Ikviens zina, ka monitors var bojāt redzi, taču tas nekādā veidā neietekmēs Jūsu veselību, ja būs atbilstoši pielāgots.

Monitora savienojumu pārbaude

Nodrošiniet, lai savienojumi starp ekrānu un datoru katrā galā būtu stabili un brīvi. Pārliecinieties, ka savienojumi ir droši – vadi ir atbilstošā tehniskā stāvoklī, apkārtējā vide ir sausa. Ik pa laikam atvienojiet vadus, iztīriet monitora izejas un notīriet vadu virsmas un galus.

Galvenais, protams, būt drošam un pārliecinātam par pārdevēju, no kura iegādājaties datoru un monitoru. Gan portatīvie datori, gan stacionārie datori, arī datora monitori no 220.lv ir uzticami, kvalitatīvi un, tos iegādājoties, Jūs saņemsiet garantiju!