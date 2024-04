Ieteikumi vienmērīgam ādas tonim un hiperpigmentācijas mazināšanai Ieteikt







Pavasarī, kad arvien vairāk laika pavadām dabā, baudot siltos saules starus, palielinās arī ādas apdegumu un hiperpigmentācijas risks. Kas ir hiperpigmentācija un kā no tās izvairīties, skaidro BENU Aptiekas piesaistītā eksperte, dermatoloģe Elīza Sālījuma un BENU Aptiekas farmaceite Liene Graudiņa.

Par hiperpigmentāciju tiek saukts stāvoklis, kad uz ādas novēro plankumus, kas ir tumšāki par indivīda ādas toni. Tā attīstās pastiprinātas melanīna (pigments, kas piešķir ādai krāsu) produkcijas rezultātā. Hiperpigmentāciju var izraisīt dažādi faktori – ultravioletais starojums (saule, solārijs), hormonālas izmaiņas (grūtniecība, hormonālās kontracepcijas lietošana), noteiktu medikamentu lietošana, ādas iekaisums, bojājums, iekšķīga slimība, skaidro dermatoloģe E. Sālījuma.

Biežāk sastopamie hiperpigmentācijas veidi

Vasaras raibumi ir ģenētiski noteikti un pastiprinās saules ietekmē, taču ziemā var kļūt gaišāki.

ir ģenētiski noteikti un pastiprinās saules ietekmē, taču ziemā var kļūt gaišāki. Saules plankumi (solārie lentigo) ir ultravioletā starojuma izraisītā bojājuma sekas, kas nemēdz izzust ziemā. Tos parasti novēro saulei pakļautās zonās – visbiežāk uz sejas, dekoltē, plaukstu virspuses.

(solārie lentigo) ir ultravioletā starojuma izraisītā bojājuma sekas, kas nemēdz izzust ziemā. Tos parasti novēro saulei pakļautās zonās – visbiežāk uz sejas, dekoltē, plaukstu virspuses. Pēciekaisuma hiperpigmentācija rodas, jo pastiprināta melanīna sintēze ir kā atbilde uz iekaisumu, ievainojumu (piemēram pēc aknes, apdeguma, iegriezuma, dermatīta).

rodas, jo pastiprināta melanīna sintēze ir kā atbilde uz iekaisumu, ievainojumu (piemēram pēc aknes, apdeguma, iegriezuma, dermatīta). Melasma ir simetriski tumšāki plankumi sejas zonā (vaigi, piere, augšlūpa, zods), kas saistīti ar hormonālām izmaiņām (grūtniecība, hormonālās kontracepcijas lietošana).

Hiperpigmentācijas attīstībā noteiktu lomu spēlē ģenētiski, endokrīni un metaboli faktori, uzsver speciāliste. Cilvēki ar tumšāku ādas fototipu ir vairāk pakļauti melasmai, pēciekaisuma hiperpigmentācijas riskam, taču solārie lentigo biežāk attīstās cilvēkiem ar gaišāku ādu. Turklāt liela nozīme ir arī dzīvesveidam: ja āda ilgstoši tiek pakļauta ultravioletā starojuma ietekmei, risks hiperpigmentācijas attīstībai ir augstāks.

Kā pasargāt ādu no hiperpigmentācijas?

Hiperpigmentācijas profilaksei būtiski ir izvairīties no faktoriem, kas var provocēt melanīna sintēzi.

Izvairieties no ultravioletā starojuma! Ieteicams sekot līdzi ultravioletā faktora indeksam un plānot savas dienas gaitas tā, lai laika posmā no desmitiem rītā līdz četriem pēcpusdienā neuzturētos tiešos saules staros. Būtiski ir nēsāt nosedzošu apģērbu, saules cepuri, saulesbrilles. Zonas, ko nesedz apģērbs, ieteicams noklāt ar saules aizsargkrēmu. Aizsargkrēms (ieteicams augstas aizsardzības – SPF 50) jāuzklāj pietiekošā daudzumā, 20 minūtes pirms došanās ārā, arī mākoņainās dienās, ik pēc divām stundām tas jāatjauno. Pašlaik pieejami saules aizsargkrēmi, kas ne vien sargā no ultravioletā starojumu, bet satur vielas, kas bloķē melanīna sintēzi. Jāņem vērā, ka neviens saules aizsargkrēms nepasargā pilnībā. Jāizvairās arī no solārija apmeklēšanas.

Ieteicams sekot līdzi ultravioletā faktora indeksam un plānot savas dienas gaitas tā, lai laika posmā no desmitiem rītā līdz četriem pēcpusdienā neuzturētos tiešos saules staros. Būtiski ir nēsāt nosedzošu apģērbu, saules cepuri, saulesbrilles. Zonas, ko nesedz apģērbs, ieteicams noklāt ar saules aizsargkrēmu. Aizsargkrēms (ieteicams augstas aizsardzības – SPF 50) jāuzklāj pietiekošā daudzumā, 20 minūtes pirms došanās ārā, arī mākoņainās dienās, ik pēc divām stundām tas jāatjauno. Pašlaik pieejami saules aizsargkrēmi, kas ne vien sargā no ultravioletā starojumu, bet satur vielas, kas bloķē melanīna sintēzi. Jāņem vērā, ka neviens saules aizsargkrēms nepasargā pilnībā. Jāizvairās arī no solārija apmeklēšanas. Izturieties pret ādu saudzīgi! Neizmanto agresīvus skrubjus, kuri var izraisīt kairinājumu un iekaisumu, kam var sekot pēciekaisuma hiperpigmentācija.

Neizmanto agresīvus skrubjus, kuri var izraisīt kairinājumu un iekaisumu, kam var sekot pēciekaisuma hiperpigmentācija. Savlaicīgi ārstējiet ādas problēmas! Ja ir kāda ādas problēma, piemēram, akne vai ekzēma, tā savlaicīgi jāārstē, lai mazinātu iekaisumu un tam sekojošu hiperpigmentācijas risku.

Ja ir kāda ādas problēma, piemēram, akne vai ekzēma, tā savlaicīgi jāārstē, lai mazinātu iekaisumu un tam sekojošu hiperpigmentācijas risku. Konsultējieties ar ārstu par citām saslimšanām! Par iekšķīgām slimībām, hormonālām izmaiņām, medikamentu lietošanu konsultējies ar ārstu.

Ieteikumi hiperpigmentācijas plankumu mazināšanai

Dermatoloģe skaidro, ka hiperpigmentācijas ārstēšana atkarīga no tās veida un smaguma pakāpes. Mājās iespējams lietot dažādus līdzekļus, kas mazina pigmentāciju. To sastāvā var būt A vitamīns (retinoīdi, retinols), taču pirms tā lietošanas ieteicams konsultēties ar dermatologu, C vitamīns, niacinamīds (B3 vitamīns), tiamidols, azelīnskābe, glikolskābe, kojskābe, arbutīns. Jāatceras, ka labāko efektu sniegs kompleksa pieeja, kas apvieno piemērotu līdzekļu lietošanu mājas apstākļos un procedūras pie kosmētiķa vai dermatologa – ķīmiskos pīlinigus, intensīvi pulsējošas gaismas terapiju (IPL), lāzerterapiju.

Saules aizsardzība ir kritiski svarīga gan hiperpigmentācijas profilaksei, gan ārstēšanai, bez tās neviens krēms vai procedūra nebūs risinājums, uzsver speciāliste. Ultravioletais starojums stimulē ādas aizsargreakciju pret saules apdegumu, melanīna produkciju, līdz ar to hiperpigmentācija var attīstīties vai pastiprināties. Ikdienā ikvienam būtu jāizvēlas plaša spektra saules aizsargkrēms, kas pasargā pret UVB un UVA stariem. Arī redzamās gaismas iedarbība var provocēt hiperpigmentāciju, tādēļ var pievērst uzmanību tam, vai aizsargkrēms satur fizikālos filtrus (titāna dioksīds, cinka oksīds), kas no tās pasargā. Jāņem vērā, ka līdzekļi, kas vērsti uz hiperpigmentācijas mazināšanu, var saturēt skābes, kas ādu padara jutīgāku pret saules stariem.

Tomēr, novērojot jaunus tumšākus plankumus, speciāliste neietiktu uzreiz tos balināt mājas apstākļos, bet vispirms konsultēties ar dermatologu un veikt dermatoskopijas izmeklējumu, lai precizētu diagnozi. Nevainīgs saules plankums var izrādīties arī ādas vēža – melanomas variants (lentigo maligna, lentigo maligna melanoma), tādēļ vienmēr vērīgi jāizturas pret ādas izmaiņām.

Ieteikumi ikdienas sejas ādas kopšanai

Dermatoloģe uzsver, ka nav vienas ideālās sejas ādas kopšanas rutīnas, kas būtu piemērota visiem. Tā jāpielāgo konkrētam ādas tipam un pigmentācijas veidam, taču vienmēr jāiekļauj saudzīga ādas attīrīšana, serums, mitrinošais krēms un rūpīga saules aizsardzība. Speciāliste ieteiktu iekļaut vakara rutīnā ķīmiskos eksfoliantus (piemēram, glikolskābi), lai paātrinātu šūnu nomaiņu un laika gaitā padarītu ādas toni vienmērīgāku. Jāatceras, ka skābes saturošus līdzekļus jāuzsāk lietot pakāpeniski. C vitamīnu saturošus līdzekļus ieteiktu pievienot rīta rutīnai, lai padarītu ādas toni vienmērīgāku. Vērtīgi ir pielietot saules aizsargkrēmu, kas papildus satur vielas, kura cīnās ar pigmentāciju, piemēram, tiamidolu.

TOP līdzekļi hiperpigmentācijas mazināšanai BENU Aptiekās

BENU Aptiekas farmaceite Liene Graudiņa stāsta, ka ādas aizsardzība no saules staru negatīvās ietekmes ir vissvarīgākais ādas kopšanas rutīnas posms, kas jāveic katru dienu. Turklāt tas ir viens no vienkāršākajiem veidiem, kā pasargāt ādu no kaitīgā UV starojuma un novecošanas. Ādas aizsarglīdzekļiem ar SPF jābūt daļai no mūsu ikdienas ādas kopšanas rituāla, tāpat kā attīrīšanai, mitrināšanai un tonizēšanai. BENU Aptiekas SOLERO produkcijas klāstā atradīsiet dažāda veida līdzekļus, kas pasargā ādu gan no UVA, gan UVB stariem, un ģimene ar bērniem un tie, kam ir jutīga āda vai, piemēram, atopiskais dermatīts, var izvēlēties līdzekļus no SOLERO Ultra Sensitive līnijas jutīgai ādai. Papildus ādas mitrināšanai lieliski noderēs SOLERO līdzekļi no mitrinošās līnijas ar vai bez kokosriekstu aromāta.

SOLERO SPF50+ lūpu balzams . Aizsargā jutīgas lūpas ar ļoti augstu SPF 50+. Ideāli piemērots ikdienas lietošanai, jo palīdzēs lūpām justies mitrinātām bez lipīguma sajūtas. Maigā tekstūra gludi klājas uz lūpām.

SOLERO Anti-Aging SPF50+ sejas krēms, 50ml . Nodrošina aizsardzību pret priekšlaicīgu ādas novecošanu, saules iedarbību un saules radītām grumbiņām. Var lietot zem kosmētikas un kā ikdienas mitrinātāju. Koenzīmam Q10 ir ļoti daudz antioksidanta īpašību, un tas aizsargā pret vides stresa faktoriem. E vitamīns cīnās pret brīvo radikāļu izraisītiem bojājumiem, sniedzot ādai maksimālu aizsardzību no saules stariem un pretnovecošanas īpašības.

SOLERO SPF30 izsmidzināms saules aizsarglīdzeklis, 200 ml . Mitrina un aizsargā jūsu ķermeni, nav lipīgs un neatstāj baltas nogulsnes. Ātri uzsūcas un ir ūdensizturīgs. Šis plaša spektra saules aizsargkrēms ar SPF 30 ikdienas lietošanai ir izstrādāts, lai aizsargātu ādu no UVA/UVB saules stariem.

INSTITUT ESTHEDERM Photo Reverse ļoti augstas aizsardzības fluīds sejai ar pigmentācijas plankumiem, 50 ml. Augstas aizsardzības saules kopšanas līdzeklis, kas pavērš pigmentācijas procesu pretējā virzienā, bloķējot melanoģenēzes (melanīna veidošanās) procesu. Krēms kompensē UV staru ietekmē radīto mitruma zudumu.

EUCERIN ANTI-PIGMENT divkāršas iedarbības serums, 30 ml Divkāršas iedarbības serums ar tiamidolu un koncentrētu hialuronskābi vienmērīgākai un starojošai ādai. Klīniski un dermatoloģiski ir pierādīts, ka vieglā emulsija samazina tumšos plankumus un novērš to atkārtotu parādīšanos, vienlaikus atjaunojot ādas izskatu.

VICHY Liftactiv Specialist B3 serums pret pigmentiem un grumbiņām, 30 ml Hipoalerģiska formula ar ādu nostiprinošu Vichy vulkānisko ūdeni un koncentrētām sastāvdaļām: 5% niacinamīds, glikolskābe, vitamīns Cg un biopeptīdi manāmi uzlabo pigmentācijas un grumbu izskatu. Āda izskatās gluda un mirdzoša.

ANTIPODES Diem C vitamīna krēms ādai ar noslieci uz pigmentāciju, 60 ml Palīdz samazināt ādas krāsas izmaiņas, nevienmērīgu ādas toni, tumšos plankumus, vecuma plankumus un pigmentāciju. Tam piemīt svaigs vaniļas un mandarīnu aromāts.

Rūpējieties par savu ādu saudzīgi un atcerieties par ādas aizsardzību no saules ik dienas!