Igaunijā gandrīz trešdaļa iedzīvotāju skaidru naudu ikdienā vairs neizmanto







Latvijā ceturtā daļa jauniešu, bet Igaunijā jau teju trešā daļa visas sabiedrības skaidru naudu ikdienā gandrīz vairs neizmanto, liecina bankas “Citadele” un pētījumu aģentūras “Norstat” veiktā Baltijas iedzīvotāju aptauja.

Salīdzinot ar Latvijas un Lietuvas iedzīvotājiem, Igaunijā daudz retāk ikdienas norēķinos tiek izmantota skaidra nauda, un 27% igauņu skaidru naudu gandrīz vairs neizmanto. Lietuvā no skaidras naudas izmantošanas attiekušies 15%, bet Latvijā – 10% iedzīvotāju, liecina aptauja.

Visās Baltijas valstīs no skaidras naudas izmantošanas visbiežāk ir atteikušies jaunāka gadagājuma cilvēki. Latvijā 25% jeb katrs ceturtais iedzīvotājs vecumā līdz 30 gadiem skaidru naudu gandrīz vairs neizmanto, un šāds paradums jauno cilvēku vidū novērojams apmēram piecas reizes biežāk nekā senioru aprindās, liecina aptauja.

Ikdienā no skaidras naudas darījumiem ir atteikušies arī 5% Latvijas senioru vecumā virs 60 gadiem, un tā ir vecuma grupa, kurā skaidru naudu izmanto visbiežāk, liecina aptauja.

Skaidru naudu ikdienā gandrīz vairs neizmanto arī 12% iedzīvotāju vecumā no 20 līdz 39 gadiem, 6% – vecumā no 40 līdz 49 gadiem, 9% – vecumā no 50 līdz 59 gadiem.

Iedzīvotāju aptauju par skaidras naudas lietošanas paradumiem banka “Citadele” veica septembrī sadarbībā ar pētījumu aģentūru “Norstat”, katrā Baltijas valstī aptaujājot vismaz 1000 iedzīvotājus vecuma grupā no 18 līdz 74 gadiem.