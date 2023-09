Par situāciju Krimā un Melnajā jūrā: Ukraiņi pielieto tādu taktiku, kā afgāņu modžehedi Ieteikt







“Tā ir ļoti interesanta lieta, par ko es gribu pastāstīt vairāk. To, ko ukraiņi tagad dara, sauc par A2/AD (Anti-access/area denial), kas nozīmē – nepieļaut pretiniekam ieiet kaut kādā rajonā,” TV24 raidījumā “Par karu Ukrainā ar Igoru Rajevu” notiekošo Krimā un Melnajā jūrā izklāsta NBS rezerves pulkvedis, militārais analītiķis, 14.Saeimas deputāts Igors Rajevs (AS).

Militārais analītiķis stāsta, ka parasti šo stratēģiju izmanto, kad arsenālā ir ļoti spēcīgas raķešu sistēmas, pretgaisa aizsardzības sistēmas: “Jūs vienkārši nospiežas pretinieku un viņš pat baidās bāzties iekšā.”

Lai gan ukraiņu rīcībā šādu sistēmu nav, viņiem ir parādījušās vairāku raķešu kombinācijas, ir ļoti laba izlūkošanas informācija par to, kas notiek Melnajā jūrā un Krimā:

“Viņi zināmā mērā pielieto to pašu taktiku, ko pielietoja afgāņu modžehedi pret koalīcijas spēkiem Afganistānā. Viņi ir maziņi, viņi atrod pozīciju, viņi izšauj un viņi pazūd. Viņi ir tik maziņi, ka nevarat viņus atrast un iznīcināt. Nav izlūkošanas informācijas par to, kur viņi atrodas, viņus nevar izsekot un ieroču sistēmas viņus neaizsniedz. Pagaidām tas ir tas, ko mēs redzam kaujā par Krimu un kaujā par Melno jūru.”

“Neskatoties uz to, ka Krievijas jūras flote vienalga dominē Melnajā jūrā, viņi nevar atturēt ukraiņus no tām darbībām, kuras viņi veic. Tāpēc ka to draudu ir tik daudz un tie ir visur,” turpina Rajevs.

