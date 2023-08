Igors Rajevs: “Situācija, kāda bija Otrajā pasaules karā, kad pasludināja bezierunu kapitulāciju, šajā karā nenotiks” Ieteikt







“Situācija, kāda bija Otrajā pasaules karā, kad viena puse tika pilnībā sagrauta un pasludināja bezierunu kapitulāciju, – šajā karā nenotiks, kas nozīmē, diemžēl, ka ir jābūt realitātei, ka tas karš uz kaut kādas līnijas apstāsies. Cerēsim, ka tā līnija būs vairāk uz austrumiem, nekā uz rietumiem,” tā TV24 raidījumā “Par karu Ukrainā ar Igoru Rajevu” uzsvēra NBS rezerves pulkvedis, militārais analītiķis un 14.Saeimas deputāts (AS) Igors Rajevs, apspriežot aktuālo situāciju kara frontē Ukrainā pēdējo dienu laikā.

“Jā, bet ir skaidrs, ka kaut kur tam karam būs jāaptur, jo ukraiņiem nav nekādas izredzes aiziet uz Maskavu un ieņemt Maskavu. Būsim realitātē, kas nozīmē, ka ir jāsaprot, ka kaut kur tam karam būs jāapstājas,” piebilda Rajevs, pieļaujot, ka tā varētu būt līnija Ukrainas ziemeļu daļā, kas faktiski sakrīt ar Ukrainas un Krievijas robežu, kur “krievi varētu pieturēties”.

Ukraiņu puse un tās politiskie paziņojumi joprojām satur vēstījumu un nosacījumu, ka ukraiņi sēdīsies pie sarunu galda ar Krieviju vien tad, kad visa Ukrainas teritorija būs atbrīvota. Uz raidījuma vadītāja sacīto, ka ukraiņi pagaidām “turas pie šīm frāzēm”, lai gan, skatoties kartē – Rajeva tehniskajā zīmējumā, tā politika un ukraiņu spēja vienā brīdī var mainīties, Rajevs to komentēja, sakot: “Es nedomāu, ka viņiem ir jārunā kaut ko citu, jo viņiem ir jāuztur savas armijas gars, lai viņi varētu karot, un savs tautas gars, lai viņi varētu pretoties un būtu saliedēti, un varētu cīnīties tālāk pret okupantiem. Kāds būs tas konkrētais politiskais risinājums kara beigās, nu, to mēs zināsim – to nevaram tagad paredzēt.”

Turklāt, pēc Rajeva domām, gadījumā, ja ukraiņu pretuzbrukums būs pilnībā sekmīgs, un viņi tuvākajās dienās ieņems Melitopoli, aizies arī līdz pat Azovas jūrai, tik un tā karš Urkainā šogad nebeigsies. “Karš būs ilgs process, un viņš pat ar tik veiksmīgu vienu uzbrukumu – tās nebūs šī kara beigas, un mēs redzēsim vēl sadursmes vairāku mēnešu garumā. Tāpēc ukraiņiem ir jāsaprot, ka tas būs viens no uzbrukumiem, bet tas noteikti nebūs viņu pēdejais uzbrukums, kuru viņiem vajadzēs veikt, lai uzvarētu šajā karā,” tā TV24 raidījumā skaidroja NBS rezerves pulkvedis Rajevs.

Jau vēstīts, ka Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis svētdien, 30.jūlijā,paziņoja, ka karš pakāpeniski atgriežas Krievijas teritorijā, un uzsvēra, ka tas ir neizbēgams un taisnīgs process. “Krievijas agresija kaujas laukā ir bankrotējusi. Šodien ir 522. diena, kad turpinās tā dēvētā īpašā militārā operācija, kuru Krievijas vadība cerēja pabeigt nedēļā vai divās,” ikvakara videouzrunā sacīja Zelenskis.

“Ukraina kļūst spēcīgāka. Karš pakāpeniski atgriežas Krievijas teritorijā – tās simboliskajos centros un militārajās bāzēs, un tas ir neizbēgams, dabisks un absolūti taisnīgs process,” teica Ukrainas prezidents. To viņš sacīja dienā, kad dronu uzbrukumā tika nodarīti postījumi ēkām Maskavas biznesa rajonā “Moscow City”.

Ukraina nav paziņojusi par atbildības uzņemšanos par šo un citiem Krievijas teritorijā notikušajiem uzbrukumiem, lai gan bieži tiek izteikti pieņēmumi, ka Ukraina tos ir organizējusi.

Zelenskis videouzrunā arī aicināja apzināties, ka “šoziem Krievijas teroristi vēl var uzbrukt mūsu enerģētikas nozarei, kritiski svarīgiem objektiem”.