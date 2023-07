Kāpēc krieviem varētu būt sāpīga Bahmutas zaudēšana? Ieteikt







“Krievijā tas tika pasniegts kā milzīgs panākums,” atbildot uz jautājumu, kāpēc krieviem varētu būt sāpīga Bahmutas zaudēšana, TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” sacīja NBS majors Jānis Slaidiņš.

Viņš atgādina, ka cīņa par Bahmutu ilga desmit mēnešus līdz beidzot tā tika ieņemta.

Ja ukraiņiem izdosies atgūt Bahmutu, tad Krievijā tiks teikts, ka “operācija nesasniedza savu mērķus” un to, ka Krievija patiesībā karo ar NATO.

Jau vēstīts, ka Ukrainas karaspēks gūst panākumus Bahmutas rajonā un dienvidu virzienā, otrdien pavēstīja Ukrainas armijas ģenerālštābs.

“Aizsardzības spēkiem veicot uzbrukuma trieciena darbības, ienaidnieks [Bahmutas rajonā] tika piespiests atkāpties no pozīcijām pie Andrijivkas,” otrdienas rītā paziņoja ģenerālštāba pārstāvis Andrijs Kovaļovs.

Savukārt krievi veikuši neveiksmīgas uzbrukuma darbības rajonos uz ziemeļrietumiem no Orihovo-Vasilļivkas, uz dienvidiem no Ivaņivskes un uz rietumiem no Kļiščijivkas.

Dienvidu frontē ukraiņu karaspēks guvis panākumus pie Staromajorskes ciemata. Saskaņā ar ģenerālštāba pārstāvja teikto, šobrīd aizsardzības spēki tur nostiprina savas pozīcijas.