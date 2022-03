Igors Rajevs: “Ukraiņi izcili demonstrē, ko spēj paveikt moderna tehnika ar labiem ieročiem ar pagājušā gadsimta kara tehniku.” Ieteikt







TV24 speciālizlaidumā militārais analītiķis, Nacionālo bruņoto spēku (NBS) rezerves pulkvedis Igors Rajevs skaidro, kas pagājušajā diennaktī noticis Ukrainā un vai Krievijas karaspēkam ir izdevies sasniegt kādus izvirzītos mērķus.

“Pludmale ir aizsargāta un tur nenotiek nekādas darbības. Pie Odesas Ukrainas spēki ir izvietojuši jūras mīnas pie krasta un dažas no tām diemžēl ir norāvušās no enkura un tagad dreifē pa Melno jūru. Tas rada bīstamību ne tikai Krievijas armijas kuģiem, bet arī civilajiem kuģiem. Ar to jābūt ļoti uzmanīgiem…” – teic Rajevs.

Tiek demonstrēts video, kurā redzams, kā izlūkošanas drons atrod Krievijas karaspēku: “Te viņi parāda, cik efektīvi ir, ja prot savienot dažādus līdzekļus, kas ir pieejami, kopā – tad var būt ļoti efektīvs kaujas laukā.”

Kā satraucošu signālu militārais eksperts min ukraiņu spēku bāzēšanos pie Krivorokas – tas nozīmējot vien to, ka viņi gaida kādu spēcīgu krievu uzbrukumu.

Rajevs nenoliedz, ka viņu izlūkošanas datu rīcībā noteikti ir pieejama šāda informācija.

Mariupolē situāciju Igors Rajevs raksturo kā vēl aizvien grūtu un smagu: “Krievu spēki mēģina ukraiņus spiest tuvāk pie upes un viņus sašķelt. Situācija ir grūta, īpaši pozitīvo ziņu šeit nav.”

Tomēr tiek demonstrēts arī video, kurā redzams, kā ukraiņu spēki ar diviem šāvieniem pilnībā iznīcina krievu tehniku cīņās Mariupolē.

“Viņš šāva divas reizes – 20 sekundēs sašāva divus mērķus. Ukraiņi izcili demonstrē, ko spēj paveikt moderna tehnika ar labiem ieročiem ar pagājušā gadsimta kara tehniku,”

– teic militārais eksperts.

Igors Rajevs izceļ vēl kādu krievu armijas uzbrukumu – pie pilsētas Marinkas: “Tas ir klasiskais krievu Pirmā un Otrā pasaules kara frontālais uzbrukums – piere pierē.

Tāpēc nav nekāds īpašais pārsteigums, ka nekādas īpašas sekmes krievu armijai tur nav. Es vispār dažreiz brīnos, vai viņi iemācīsies kaut ko no savas iepriekšējās pieredzes vai nē?”

Runājot par Ukrainas galvaspilsētu Kijivu Rajevs teic: “Pozitīvā ziņa ir tā, ka negatīvo ziņu nav. Nekādas lielas spēku kustības nebija no krievu puses. Pagaidām viņi aprobežojas ar artilērijas un raķešu apšaudēm. Kijivai ir vēl viena diena gatavot aizsardzību un pa humanitārajiem koridoriem izvest cilvēkus – tos, kuri grib atstāt pilsētu.”