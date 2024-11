Baiba Zuzēna. Foto: Edijs Pālens/LETA

Ilggadējā TV3 vadītāja Zūzena vadīs vienotā LSM valdes sastāvu







Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (SEPLP) trešdien sēdē vienotā Latvijas Sabiedriskā medija (LSM) valdē apstiprināja Baibu Zūzenu, Ievu Aili, Inesi Tanni, Ilzi Ogli un Ingemāru Vekteri, aģentūru LETA informēja SEPLP.

Ilggadējā TV3 vadītāja Zūzena apstiprināta valdes priekšsēdētājas amatā, Aile apstiprināta valdes locekļa amatā programmu un pakalpojumu attīstības jautājumos, Tanne – valdes locekļa amatā finanšu pārvaldības jautājumos, Ogle – valdes locekļa amatā personāla pārvaldības jautājumos, bet Vekteris – valdes locekļa amatā tehnoloģiju pārvaldības jautājumos.

Zūzena patlaban ir konsultāciju uzņēmuma “Komercizglītības centrs” vadītāja un un SIA “Getliņi EKO” padomes priekšsēdētāja vietniece. No 2004. līdz 2007.gadam viņa bija TV3 mārketinga un programmu direktore, bet no 2007.gada līdz 2019.gadam – vadīja TV3 un visu mediju koncernu “Modern Times Group” (MTG), kas vēlāk pārtapa “All Media Latvia” un kurā ietilpst vairāki telekanāli, radiostacija un portāli.

Pirms pievienošanās MTG komandai 2004.gadā Zūzena strādāja reklāmas aģentūrās “Creative Laboratory”, “DDB Latvia” un “Saatchi & Saatchi Latvia”.

Zūzena Latvijas Universitātē ieguvusi bakalaura grādu klīniskajā psiholoģijā, bet augstskolā “Riseba” maģistra grādu biznesa vadībā (MBA).

Savukārt par LSM valdes locekli programmu un pakalpojumu attīstības jautājumos apstiprinātā Aile pašlaik šo amatu ieņem Latvijas Radio. Iepriekš Aile bijusi Latvijas Radio Komunikācijas un multimediju daļas vadītāja, kā arī strādājusi gan valsts un pašvaldību, gan privātajā un nevalstiskajā sektorā, tostarp, vairāk nekā desmit gadus – Valsts kancelejā. Aile Latvijas Universitātē ieguvusi sociālo zinātņu maģistra grādu sabiedrības vadībā un sociālo zinātņu bakalaura grādu komunikācijas zinātnē.

Par valdes locekli finanšu pārvaldības jautājumos apstiprinātā Tanne ir konsultāciju un digitālo pakalpojumu uzņēmuma SIA “Civitta Latvija” finanšu direktore. Tanne iepriekš strādājusi arī informācijas tehnoloģiju (IT) uzņēmumā “Tietoevry Latvia”, IT uzņēmumā “TD Baltic”, kā arī uzņēmumā “Creditreform Latvia”. Viņa ieguvusi bakalaura grādu Banku Augstskolā uzņēmējdarbībā un profesionālā maģistra grādu biznesa vadībā (MBA) Rīgas Biznesa skolā.

Savukārt valdes locekle personāla pārvaldības jautājumos Ogle ir farmācijas un veselības aprūpes uzņēmumu grupas AS “Repharm” māteskompānija AS “AB City” personāla vadības stratēģiskā vadītāja. Ogle atbildējusi par personālvadības jautājumiem arī “SEB bankā”, medikamentu ražotājā AS “Grindeks”, oficiālā “Mercedes Benz” pārstāvja Latvijā SIA “Domenikss”, kā arī “Swedbank”. Ogle ieguvusi bakalaura grādu Latvijas Universitātē pedagoģijā, bet maģistra grādu – ekonomikā.

Valdes loceklis tehnoloģiju pārvaldības jautājumos Vekteris veidojis un vadījis gan reģionālos, gan nacionālos medijus, tostarp Vidzemes Televīziju, “ReTV”, “Radio Tev”, “Radio Skonto Latvija”. Viņš Vidzemes augstskolā ieguvis bakalaura grādu biznesa vadībā un turpat arī maģistra grādu stratēģiskajā komunikācijā un pārvaldībā.

Visu kandidātu apstiprināšanu iepriekš atbalstījušas arī Latvijas Televīzijas un Latvijas Radio arodbiedrības.

Jau ziņots, ka SEPLP sākotnēji virzītais valdes locekļa amata pretendents tehnoloģiju pārvaldības jautājumos Ivars Šulcs atsauca savu kandidatūru. Attiecīgi SEPLP lēma virzīt valdes locekļa amatā otru augstāk novērtēto kandidātu – Latvijas Raidorganizāciju asociācijas izpilddirektoru Vekteri.

Šulcs Latvijas Radio pauda, ka ir nepatīkami pārsteigts par intrigām, kas veidojušās ap amatu un neoficiāli ir dzirdējis, ka otrs kandidāts, kas tika līdz konkursa pēdējai kārtai, ir sens potenciālās LSM valdes priekšsēdētājas Zūzenas biznesa partneris, tāpēc esot vēlme strādāt ar pazīstamu cilvēku, ar kuru viņa sadarbojusies daudzos biznesa projektos.

Tikmēr Zūzena norādīja, ka apvainojumus par to, ka viņa kādā veidā virzījusi šī amata otrās vietas ieguvēju, viņai esot grūti komentēt. “Es izteicu savas bažas, tie cilvēki, kas mani pazīst biznesā, TV3 laikos, arī pēc tam, zina, ka man nekad nav bijušas grūtības atklāti paust savu viedokli, un es to darīju arī šajā reizē,” sacīja Zūzena, piebilstot, ka SEPLP apstiprinās valdi un ar tādu valdi arī strādās.

Vekteris aģentūrai LETA noliedza sev veltītos pārmetumus un pauda gatavību strādāt LSM valdē.

Aprīļa sākumā tika sākta Latvijas Radio un Latvijas Televīzijas apvienošana, abām valsts kapitālsabiedrībām saplūstot, lai nodibinātu LSM, kas darbu sāks 2025.gada 1.janvārī.