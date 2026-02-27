Negaidīts pavērsiens: kāpēc Īlons Masks bloķēja Krievijas piekļuvi “Starlink” un ko tas mainīja frontē 0
Miljardieris Īlons Masks negaidīti nostājās Ukrainas pusē, ierobežojot Krievijas okupācijas spēku piekļuvi “Starlink” satelītsakariem. Šis solis radīja nopietnas sakaru problēmas ienaidniekam un, pēc Ukrainas amatpersonu teiktā, ļāva Ukrainas bruņotajiem spēkiem pārņemt iniciatīvu atsevišķos frontes sektoros.
Uzbrukums Kijivai un “Space” reakcija
Notikumu ķēde sākās janvāra beigās, kad Krievijas trieciendrons kritiski zemā augstumā pārlidoja Kijivas valdības kvartālu un ietriecās ēkā netālu no prezidenta administrācijas. Lai gan bojājumi nebija plaši, incidents pastiprināja bažas par drošību.
Ukrainas amatpersonas vērsās pie “SpaceX” dibinātāja Īlona Maska ar apgalvojumiem, ka Krievijas spēki masveidā izmanto “Starlink” termināļus savu bezpilota lidaparātu vadībai. Pēc sarunām uzņēmums ieviesa īpašu programmatūras risinājumu – tā dēvēto “balto sarakstu”, kas paredzēja piekļuves ierobežošanu neatļautiem lietotājiem.
Kā izdevumam norādījis kāds avots, programmatūras izmaiņas tika ieviestas īsā laikā, un lēmums bijis politiski nozīmīgs.
Sakaru problēmas un situācijas maiņa frontē
Jau drīz pēc ierobežojumu ieviešanas Krievijas spēki sāka ziņot par būtiskām sakaru problēmām. Krievijas kara korespondenti atzina, ka satelīta interneta zudums kļuvis par nopietnu izaicinājumu, jo trūkst alternatīvu risinājumu.
Bez stabilas satelītsakaru infrastruktūras apgrūtināta kļuva dronu koordinācija un vienību savstarpējā saziņa. Ukrainas amatpersonas apgalvo, ka tas ļāvis efektīvāk izmantot radušos situāciju un veikt pretuzbrukumus atsevišķos reģionos.
Atšķirīgā nostāja 2022. gadā
Pašreizējā rīcība kontrastē ar 2022. gada rudens notikumiem. Toreiz Ukrainas drošības struktūras gatavoja operāciju pret Krievijas Melnās jūras flotes kuģiem Sevastopolē, izmantojot bezpilota jūras dronus, kuru vadībā tika izmantota “Starlink” sistēma.
Kad droni pietuvojās mērķim, savienojums tika pārtraukts. Vēlāk Īlons Masks skaidroja, ka nav vēlējies paplašināt pārklājumu okupētās Krimas piekrastē, paužot bažas par iespējamu konflikta eskalāciju.
Pēc šī incidenta Ukrainas struktūras meklēja veidus, kā mazināt atkarību no ārvalstu tehnoloģiskajiem lēmumiem un stiprināt savas kiberdrošības spējas.
Kiberkarš un mēģinājumi apiet ierobežojumus
Pēc “baltā saraksta” ieviešanas radās arī tehniskas grūtības – sākotnēji tika ziņots, ka atsevišķos gadījumos sistēma ierobežoja darbību lielā ātrumā kustīgiem bezpilota aparātiem. Vēlāk šīs nepilnības tika novērstas.
Tikmēr Krievijas pusē tiek meklēti veidi, kā apiet ierobežojumus. Ukrainas drošības iestādes ziņojušas par mēģinājumiem nelegāli iegūt vai legalizēt “Starlink” termināļus. Atsevišķos gadījumos pret iesaistītajām personām uzsāktas krimināllietas.
Ukrainas kiberspeciālisti brīdinājuši par dezinformācijas un viltotu reģistrācijas sistēmu izmantošanu, lai identificētu neatļautus lietotājus un apkopotu informāciju par iespējami izmantotajiem termināļiem.
Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.