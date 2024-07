Kamala Herisa Foto. Scanpix/Drew Hallowell/Getty Images/AFP (

Jamaikieša un indietes meitas Kamalas Herisas ceļš uz ASV prezidentūru – kādas kļūdas jau ir pieļautas? Ieteikt







Džo Baidena izstāšanās no priekšvēlēšanu cīņas par ASV prezidenta amatu un tam sekojošais atbalsts Kamalai Herisai, kas varētu turpināt šo cīņu no demokrātu vidus, pielika punktu vairāk nekā trīs nedēļu ilgajām debatēm starp demokrātiem par to, vai viņu kandidāts uz ASV prezidenta amatu vispār atbilst uzdevumam. Taču tas iezīmēja arī pēdējo posmu 59 gadus vecās imigrantu meitas Harisas politiskās karjeras straujajā kāpumā, kura, ja tiks ievēlēta, kļūs par pirmo ASV prezidenti sievieti, raksta Financial Times.

Izdevums gan raksta, ka viceprezidente raugās ar cerībām uz nominēšanu no demokrātu vidus, taču viņas politiskās prasmes joprojām ir apšaubāmas. Tāpat joprojām nav skaidrs, kādus noteikumus noteiks Demokrātu nacionālā komiteja, lai nodrošinātu Baidena aizstāšanu pirms nākamā mēneša Nacionālā konventa. Tomēr Baidena atbalsts ievirza Herisu vadošā pozīcijā cīņā par nomināciju un prezidenta amatu. Viņa varētu kļūt ne tikai par pirmo sieviešu kārtas prezidenti, bet arī par jau otro tumšādaino prezidenti pēc Obamas.