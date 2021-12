Imunologs Lauris Līcītis. Publicitātes foto

Lauris Līcītis ir viens no vadošajiem Latvijas speciālistiem klīniskajā imunoloģijā ar 20 gadu pieredzi šajā nozarē, kas savas zināšanas pilnveidojis Zviedrijā, Somijā un citās ārvalstīs. Zinātniskā darbība saistīta ar Laima slimības ārstēšanas iespējām, multiplo sklerozi, onkoloģisko slimību ārstēšanu, izmantojot imūnmodulējošu terapiju.

Lūgsim dakterim Līcītim padomu, kā mums stiprināt sevi šajā trauksmainajā laikā.

Dr. Lauris Līcītis:

“Imunitāte tagad ir ļoti svarīgs vārds ikdienā, jo cilvēki beidzot ir sapratuši, ka tas ir viens no veidiem, kā uzturēt sevi pie labas veselības un darbaspējām.

Var sacīt, ka imunitāte ir vesela sistēma, kuras darbība vērsta uz to, lai mūs kā dzīvus organismus saglabātu šajā pasaulē. Uz organismu var raudzīties kā uz šūnu. Visas šūnas ir ieprogrammētas bojāejai, taču noteiktos apstākļos tās var ilgstoši dzīvot.

Šajā sakarā īpaši svarīgi ir stiprināt sevi cīņai pret dažādiem vīrusiem, jo ne pret visiem šobrīd vēl ir pieejamas efektīvas zāles to ārstēšanai. Līdz ar to reāli mums ir iespēja sevi stiprināt ar dabīgiem līdzekļiem.

Pirmajā vietā labas imunitātes nodrošināšanā ir mūsu zarnu trakts, kur arī sākas mūsu imunitāte. Līdz ar to, savedot kārtībā zarnu darbību, tātad arī zarnu mikrofloru, iespējams tikt vaļā no daudzām slimībām. Tādēļ uzturā jābūt kvalitatīviem skābpiena produktiem, kas satur bifidobaktērijas un laktobaktērijas, kas savukārt nodrošina normālu zarnu darbību. Atcerēsimies, ka pārāk sacukurotos produktos šīs baktērijas iet bojā.

Otrkārt, ļoti svarīgi ir novērst vitamīnu trūkumu. Neaizmirstot veselīgu un pilnvērtīgu uzturu, ir dažādi veidi, kā to darīt papildus. Var lietot sintētiskos vitamīnus, bet vislabāk der dabīgie. Šajā sakarā vēlos izcelt vienu Latvijā ražotu dabīgu preparātu EPSORIN, kas ražots no ziemeļbriežu jaunajiem ragiem (pantiem). Šo preparātu nesen uzsāku lietot arī es pats, to lietoju arī savā imunologa praksē, un arī mūsu klīnika ir uzsākusi tā saucamos preklīniskos Epsorīna pētījumus.

Austrumu medicīnā panti ir pazīstami jau vismaz 2000 gadus. Kas svarīgi – tiek ārstēti gan lieli, gan mazi. Jo parasti, kad mēs runājam par imunitātes stiprināšanu, tad mēs runājam tikai par pieaugušajiem cilvēkiem, kam jāstiprina imunitāte. Savukārt ar šo preparātu mēs varam stiprināt jau no agra vecuma šo imunitāti, un tas ir ļoti svarīgs faktors. Protams, par Epsorīna došanu bērniem ir jākonsultējas pie speciālista – gan par lietošanas formu, gan dienas devu, jo tīrā veidā to drīkst lietot tikai pieaugušie, vēlams, pilinot zem mēles.

Man pašam bija interesanti uzzināt, ka briežu ragi ir asinsrades orgāns, tātad vieta, kur notiek asinsrade. Un tas jau norāda uz to, ka tie satur sevī dažādas bioloģiski aktīvas vielas, kas varētu būt arī interleikīni, gan dažādi citokīni. Epsorīns satur arī dažādus mikroelementus un “trais” elementus, kas ir neorganiskās vielas, kas mērāmas mikrogramos. Bet tās ir ļoti vajadzīgas mūsu organismam, piemēram, selēns.

Epsorīns ir bagāts arī ar dažādām aminoskābēm, aminoskābju sāļiem. Manu uzmanību piesaistīja tas, ka pēc pētījumu datiem, šajā preparātā lielā daudzumā ir koncentrēts tieši lizīns, kas ir būtiska aminoskābe cīņai ar vīrusiem. Un varbūt tieši tādēļ šos briežragu preparātus jau tūkstoš gadus lieto pie dažādām saslimšanām, arī vīrusu saslimšanām

. Tur ir arī daudz dažādu mikroelementu: magnijs, kalcijs, kālijs un arī fosfora savienojumi. Interesanti ir tas, ka tur ir arī diezgan daudz D vitamīna, līdz ar to mēs to varam lietot arī kā D vitamīna avotu un arī visu šo svarīgo aminoskābju avotu.

Tas viss kopā izspēlē to lielo trumpi, ka faktiski ar vienu preparātu mēs jau uzņemam gan dažādus mikroelementus, D vitamīnu, kas ir ļoti būtiski, un, protams, arī pretvīrusu aktīvās vielas.

Par cik Epsorīns ir tik ļoti komplicēts preparāts, tā pielietojums ir samērā plašs – tas ir gan labs profilakses preparāts gan locītavu, gan kaulu saslimšanu profilaksei, jo bez D vitamīna satur arī skrimšļaudiem svarīgu hialuronskābes komponentu. Epsorīnu var uzskatīt par imūnregulējošu preparātu. Līdz ar to tas, atkarībā no lietošanas devas, var dot gan imūnregulējošu, gan imūnstimulējošu efektu.

Pārsteidzošu efektu es novēroju, izmēģinot arī eksperimentālo Epsorin ziedi uz pāris pacientiem ar ādas problēmām, un izrādās, ka efekts parādās jau dažu minūšu laikā. Āda paliek tāda mierīga, nomierinās, tas liecina par to, ka šim preparātam ir potenciāls. Ir arī tā saucamie preklīniskie pētījumi, kas liecina, ka Epsorīns ir parādījis sevi kā labs organisma balansa uzturētājs, tātad var būt viens no mūsu galvenajiem balstiem vīrusu infekciju profilaksei.

Priecē arī tas, ka Epsorīna ražošanai nepieciešamo pantu iegūšanai tālajā Jakutijā ziemeļbrieži netiek nogalināti, un ragi tiem ātri ataug.

Ar pilnu Epsorīna sastāvu un iedarbību Jūs varat iepazīties šeit.

Trešā svarīgākā lieta labas imunitātes uzturēšanai ir fiziska aktivitāte, svaigs gaiss un arī labs miegs. Neiroimunoloģiskie pētījumi arvien vairāk pierāda, ka imūnā sistēma nav atdalāma no centrālās nervu sistēmas. Nervu centri spēj noteikt, regulēt, ietekmēt imūnās sistēmas atbildes reakcijas. Depresīvam, nomāktam, pārslogotam cilvēkam imunitāte nespēj strādāt ar pilnu jaudu, tāpēc viņš agrāk vai vēlāk saslimst. Savukārt optimisti slimo retāk vai vismaz vieglāk.

Netuntuļojies, tikko parādās pirmais vēsumiņš, pirmajā vēsajā rudens rītā uzreiz nevelc virsjaku. Tas noved pie pārkaršanas un tad – straujas atdzišanas. Vajag ļauties, lai tevi skar aukstākas gaisa masas. Organisms tā rūdās, un notiek labāka termoregulācija, neļaujot tam pārkarst un vēlāk strauji atdzist. Izmanto saulainās dienas – dodies pastaigās, brauc ar riteni, nūjo. Vingro, izmanto dažādas ūdens procedūras, vismaz reizi mēnesī ieteicams iet pirtī, taču atvēsināšanās dīķī gan var nebūt. Neiesaku arī kontrasta dušu, jo organismam nav nepieciešamas straujas temperatūras maiņas un kontrasti, kas ir tāds savdabīgs tests, vai organisms spēs noreaģēt. Īslaicīgs stress savu reizi var noderēt, bet ilglaicīgs – kaitēt.”

Un atcerēsimies – pat labākais – uztura bagātinātājs neaizstāj sabalansētu un pilnvērtīgu uzturu, kā arī aktīvu dzīvesveidu un priecīgu garu.