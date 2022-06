Indijas ziemeļos svētdienas vakarā autobusam no kalnu ceļa iekrītot aizā, gājuši bojā 22 un smagi ievainoti septiņi cilvēki, paziņoja policija.

Viens pasažieris pazudis bez vēsts.

In a horrific incident, a bus carrying pilgrims from MP fell into a gorge near #damta in #Uttarakhand. 22 people passed away and 6 got injured.#BusAccident #India #UttarakhandBusAccident pic.twitter.com/o9MNU3cbKV

