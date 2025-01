Individuāla pieeja liek klientam atgriezties Ieteikt







SIA “Metsatek” ir Baltijā lielākie virsbūvju ražotāji kokvedējiem. Par savu darbu uzņēmums nominēts meža nozares gada balvai “Zelta čiekurs” un saņēmis Zemkopības ministrijas atzinību . “Ja pirms gadiem desmit autovadītājs, ceļot baļķus, sēdēja zem klajām debesīm, tad šodien hidromanipulatori ir aprīkoti ar kabīnēm, kurās var justies kā mazā ofisābirojā,” tā situāciju koksnes pārvadātāju darba laukā raksturo “Metsatek” vadītājs Guntis Bukalders. Viņš arī piebilst, ka jautājumā, kādai jābūt mašīnas virsbūvei, svarīgs ir tieši autovadītāja viedoklis.

Svarīga izpratne un individuāla pieeja. Kokvedējs, atkarībā no aprīkojuma, maksā no 300 līdz 400 tūkstošiem eiro. Apmēram pusi un pat vairāk no kopējās mašīnas kopējās vērtības sastāda veido tās virsbūve, hidromanipulators un piekabe. Kādā laikā to var atpelnīt?

Guntis Bukalders: “Tiem, kuri strādā sadarbībā ar akciju sabiedrību “Latvijas valsts meži”, darbs ir ļoti intensīvs. Ar vienu mašīnu viņi brauc, ilgākais, trīs gadus. Tie, kuri strādā privātajā sektorā, mašīnu ekspluatē kādus septiņus gadus. Mums ļoti svarīgi ir saprast klienta biznesa modeli, jo tad varam palīdzēt rast pareizo risinājumu gan virsbūvēm un toās aprīkojumam, gan hidromanipulatoram un piekabēm. Ir arī uzņēmēji, kuriem automašīna nav peļņas avots, tā ir tikai ķēdes posms pilnā mežizstrādes ciklā, kas ietver meža stādīšanu, kopšanu, zāģēšanu, aizvešanu un pārstrādi. Ja visu – gan vajadzības, gan iespējas – izdodas sabalansēt, klients pie mums atgriežas.”

Pēdējos gados darba vide kokvedēju auto vadītājiem ir stipri uzlabota. Protams, tas viss pasūtījumu sadārdzina, tāpēc virsbūvju ražotājiem jāsalāgo gan šofera autovadītāja vēlmes, gan īpašnieka rocība. Guntis Bukalders: “Mēs esam nozares eksperti, kuriem jāizmanto sava pieredze, lai apmierināti būtu visi. Šoferu atsauksmes mums ir ļoti būtiskas. Tāpēc arī vadītāju priekšlikumos ieklausāmies uzmanīgi. Ja šoferis savā darba vidē jūtas apmierināts, viņš strādā labāk un mašīnas īpašnieks arī jūtas labāk. Līdz ar to klients atkal pie mums atgriežas. To visu ņēmām vērā jau ar pirmo savas darbības dienu. Individuāla pieeja, uzklausīšana, izpratne un risinājumu piedāvājums, – tas arī rada šo pievienoto vērtību.”

Izstūrēt no krīzes palīdzēja pieredze

Kā viss sākās? Deviņdesmitajos gados netālu no Ķekavas bija uzņēmums, kas nodarbojās ar kravas automašīnu pārbūvi. Metināja un skrūvēja, taču izpratnes, kā šim biznesam vajadzētu attīstīties ilgtermiņā, nebija. 2007. gadā tika dibināts uzņēmums “Metsatek”, un uzņēmuma nākotnes plāni saistībā ar eksportu bija skaidri. Jjo “metsa” somu valodā nozīme “mežs”, bet “tek” atgādina pirmo zilbi vārdā “tehnika”.

Guntis Bukalders: “Divtūkstošo gadu sākumā izveidojās akciju sabiedrība “Latvijas valsts meži” un meža bizness uzņēma apgriezienus. Arī privātajā sektorā attīstība bija strauja un pieprasījums auga. Līdz tam kokvedēju virsbūves Latvijā pārsvarā tika importētas no Skandināvijas valstīm, taču šim procesam bija daudz trūkumu – bija problēmas gan ar nepieciešamo apjomu, gan kvalitātes nodrošināsanu, turklāt ražošanas un piegādes process aizņēma ļoti ilgu laiku. Tajā pašā laikā mežu lietās mums ar skandināviem daudz kopīga. Krājām pieredzi un sapratām, ka Latvijā varam izdarīt visu to pašu, ko dara ārvalstu ražotāji, un bieži vien arī labāk un lētāk.”

Uzņēmuma vadītājs uzsver, ka pa šo laiku ir bijušas vairākas krīzes, tās pārvarēt var, pareizi rīkojoties, ja ir liela pieredze. Firmas īpašniekam Viesturam Spilam tāda ir, jo kādreiz gan viņš, gan Guntis tirgojuši kravas automašīnas ar dažādu papildus aprīkojumu. Tā iepazīti gan tirgi, gan klienti, gan arī automašīnas.

Piedāvājums aug, tirgus paplašinās

“Metsatek” lielākais tirgus ir Latvijā un Baltijā, jo klientiem patīk, ka var būt mašīnas tapšanas procesam tuvu klāt un redzēt, kā tas viss top. Guntis Bukalders: “Arī mums tā ir liela priekšrocība, ka varam kontaktēties ar klientu un uzklausīt vēlmes. Ejam visam cauri kopā. Mašīnas īpašniekam šodien ir ļoti svarīgi, kā jūtas vadītājs, kuram šī mašīna ir darba vieta, tāpēc sarunās piedalās arī šoferis.”

Uzņēmuma darbība kļūst plašāka. Tiek apgūti jauni produkti, un nu jau “Metsatek” ražo dažādua veidua kravas kastes un platformas. Aprīkotas pirmās divas mašīnas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam. Piedāvājumā dažādi risinājumi arī šķeldas pārvadājumu un celtniecības segmentā. Sācies eksports uz Somiju, Norvēģiju, Zviedriju un Vāciju.

Protams, ejot eksportā, kvalitātes prasības ir ļoti augstas. Tāpēc arī “Metsatek” investē jaunās iekārtās. Ir pPabeigts projekts, kuršas ilga divus gadus un kurā ieguldīti vairāk nekā miljons eiro. Ja līdz šim krāsošanas, metāla griešanas un locīšanas pakalpojumus firma pirka ārpus uzņēmuma, tad tagad to dara paši, jo nopirktas tam vajadzīgās iekārtas.

Guntis Bukalders: “Tā bija vienīgā lieta, kuras mums līdz šim trūka. Tagad visā uzņēmuma ražošanas ciklā esam nodrošinājuši pilnīgi visu procesu.”

Rotācija maza, jo darbinieki motivēti

Uzņēmuma vadītājs secina, ka vismotivētākie, vislabākie ir speciālisti, kuri darbā pieņemti, balstoties uz kolēģu ieteikumiem. Viņš arī atzīst, ka atrast zinošu, kompetentu darbinieku ir liels izaicinājums. Guntis Bukalders: “Darbinieks ir viena no lielākajām uzņēmuma vērtībām. Tāpēc daudz strādājam, lai darba vidi uzņēmumā uzlabotu. Ir mums tā saucamie saliedēšanas pasākumi. Kopā svinam Līgo svētkus un Ziemassvētkus. Tad mums ir balles. Kopā sveicam dzimšanas dienās – sasaucam visus kopā, paspiežam roku un pasakām kādu labu vārdu.

Visi uz darbu nāk ar prieku, un rotācija ir ļoti maza. Protams, ļoti būtiska ir jauna darbinieka apmācība un ievadīšana darba vidē. Realitāte ir tāda, ka vairākums jauniešu šodien pievēršas datoriem un grib strādāt baltos kreklos. Tādu, kuri grib strādāt ar rokām un kaut ko radīt, – tādu nav daudz. Tomēr, ja šāda vēlme ir, pie mums nopelnīt var labi.”

Esošā ģeopolitiskā un ekonomiskā situācijā pasaulē, ražošanu un patēriņu piebremzē. Tāpēc, ja kāds draugs no meža biznesa Guntim prasa: – kā tev iet, viņš atbild: – man iet tik labi, cik Tev!

Un tā jau ir, jo visi esam savā starpā saistīti.