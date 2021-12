Publicitātes foto

Inovatīviem uzņēmumiem nepieciešami jauni un spēcīgi tehnoloģiju talanti







Kā norāda Eiropas Komisija, līdz 2030. gadam Eiropā trūks aptuveni 20 miljoni informācijas un komunikāciju tehnoloģiju speciālisti. Tā ir problēma, kas jārisina jau izglītības līmenī, nodrošinot aktuālas un studentiem pievilcīgas studiju programmas, kā arī papildu izglītības iespējas.

Lai vērstu uz to uzmanību un reizē svinētu gada sasniegumus zināšanu apguves programmās jaunajiem speciālistiem, pasākumā 10. decembrī Helsinkos, Somijā pulcējās vairāk nekā 80 studenti un uzņēmuma Huawei, Eiropas Parlamenta, kā arī jaunuzņēmumu, nevalstisko organizāciju un universitāšu pārstāvji.

Pasākumu Helsinkos atklāja Eiropas Parlamenta pārstāve Sirpa Pietikeinena (Sirpa Pietikäinen), mudinot jaunos talantus būt inovatīviem un atvērtiem, cienīt cilvēku dažādo izcelsmi un dzimumus, un kopīgi virzīties uz savienojamības attīstību. “Mēs kopā varam veidot savienotu pasauli un izmantot radīto savienojamību kā iespēju sadarboties ar apkārtējiem. Apvienojot visu talantīgo cilvēku spēkus, mēs patiešām varam radīt labāku un gaišāku nākotni,” viņa iedrošināja pasākuma dalībniekus.

Tehnoloģiju nozarē inovāciju process norit bez apstājas – uzņēmumi katru dienu iegulda līdzekļus un strādā pie aizvien jauniem risinājumiem un tehnoloģijām, kas atvieglo mūsu ikdienu, uzlabo ražošanas procesus un pilnveido pārvaldības sistēmas. Inovāciju progresa neatņemama sastāvdaļa ir jauni, izglītoti tehnoloģiju speciālisti – to īpaši uzsver un izceļ arī tehnoloģiju ražotājs Huawei, kas jau otro gadu atzīts par inovatīvāko uzņēmumu pasaulē.

“Esam ļoti pagodināti, ka finanšu tehnoloģiju uzņēmuma Capital on Tap inovatīvāko uzņēmumu topā jau otro gadu pēc kārtas ieņemam pirmo vietu pēc iesniegto patentu skaita pasaulē. Tas nebūtu iespējams, ja mūsu uzņēmumā nestrādātu spēcīgi un zinoši tehnoloģiju speciālisti, kas ik dienu atrod jaunas tehnoloģiju pielietošanas iespējas.

Lai šādi speciālisti darba tirgū būtu pieejami, arī mēs paši ieguldām lielu darbu, sniedzot papildu izglītības iespējas tehnoloģiju studentiem, lai paplašinātu viņu redzesloku un sagatavotu studentus darba tirgum,” norāda “Huawei Technologies Latvia” komunikācijas vadītāja Inese Šuļžanoka.

Lai risinātu digitālo talantu trūkumu, Huawei ir apņēmies atbalstīt IKT un digitālo speciālistu attīstību katrā valstī, kurā tas darbojas. Jau 2008. gadā Huawei sāka īstenot dažādas talantu attīstības programmas, un kopš tā laika Huawei šajās programmās ir ieguldījis vairāk nekā 130 miljonus eiro, sniedzot labumu vairāk nekā 1,54 miljoniem cilvēku no vairāk nekā 150 pasaules valstīm.

Viena no programmām, ar kuras palīdzību Huawei atbalsta jauno speciālistu izaugsmi un zināšanu paplašināšanu, ir Seeds for the Future, kas darbojas visā pasaulē, tostarp Eiropā un Latvijā. Kopš 2011. gada šajā programmā ir piedalījušies 8774 skolēni no 130 valstīm, tai skaitā savas IKT zināšanas paplašinājuši aptuveni 3500 studenti no Eiropas.

Pasākuma laikā Helsinkos notika gan diskusijas par digitālo prasmju attīstību Eiropā, IKT talantu trūkumu, vienlīdzību un ilgtspēju, gan tika apbalvoti gada labākie programmu dalībnieki.

Šogad balvu saņēma arī programmas “Seeds for the Future” dalībniece no Igaunijas – Elena Novikova, Tartu Universitātes studente: “Jau otro gadu pēc kārtas piedalos šajā tehnoloģiju apguves programmā. Kad dalos savā pieredzē ar draugiem, dzirdu, kā viņi novelk: “Žēl, ka es arī nepieteicos” vai “Tev gan ar šīm apmācībām ir paveicies”. Uz to atbildu, ka vienmēr ir nākamais gads un no sirds iesaku pieteikties.

Šī programma man kā jaunam speciālistam deva iespēju tīri praktiskai izaugsmei, kā arī iepazīties un veidot sadarbību ar citiem Eiropas jaudīgākajiem tehnoloģiju studentiem. Šogad man arī bija liels prieks un pagodinājums par manu ieguldīto zināšanu augstu novērtējumu – Talantu Samita laikā saņēmu balvu kā labākā studente no Baltijas reģiona.”