Ilmārs Stūriška, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Latvijas futbola čempionātā līdere “Valmiera” spēlēja neizšķirti Tukumā, pārsvaram kopvērtējumā pār “Rigu” sarūkot līdz trim punktiem. Atlikušas trīs kārtas.

“Riga”, pateicoties Hrvojes Babeca un Aureliu gūtajiem vārtiem otrajā puslaikā, ar 2:0 pārspēja “Mettu”, bet “Valmiera” cīnījās neizšķirti 1:1 ar “Tukumu 2000/Telms”. Pirmā puslaika izskaņā tukumnieki pārķēra bumbu pretinieka soda laukuma tuvumā un vārtus guva Jānis Krautmanis. Bez pamatsastāva vīriem Kamilo Menas un Ivana Želizko spēlējošie valmierieši otro puslaiku sāka jaudīgi, taču vairākus momentus nerealizēja.

77. minūtē pēc saspēles ar Raimondu Krolli akrobātiskā lēcienā Džibrils Gejs izlīdzināja rezultātu, Daniels Balodis trāpīja pa pārlikti, tomēr tukumnieku aizsardzība izturēja. 33 spēlēs “Valmiera” ieguvusi 78 punktus, bet “Rigai” ir 75. Valmieriešiem vēl jātiekas ar “RFS”, “Super Novu” un “Liepāju”, rīdziniekiem pretiniekos “Auda”, Tukums un “RFS”.

“RFS” rēķinā pēc uzvaras ar 4:0 pār “Super Novu” ir 71 punkts, bet par pieciem atpaliek “Liepāja”, kas ar 2:1 uzvarēja “Audu”. Pēc Latvijas kausa iegūšanas “Auda” nodrošinājusi vietu Eirokausos, taču nebija atslābusi un liepājniekiem panākums nāca grūtā cīņā. Uzvaras vārtus otrajā puslaikā ar 11 metru soda sitienu guva Dodo.

Liepājniekiem vēl jāspēlē ar Tukumu, “RFS” un Valmieru, izspiest no trijnieka rīdziniekus būs sarežģīti, bet neiespējami tas nav. Vēl aizvadītajā kārtā “Daugavpils” cīnījās neizšķirti 1:1 ar “Spartaku”, tādējādi priekšā arī cīņa par neizkrišanu no virslīgas – pēdējā vietā esošo “Super Novu” no “Mettas” šķir divi punkti, bet no “Spartaka” – trīs.