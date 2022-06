Foto: no “Latvijas Avīzes” arhīva

Ik gadu Latvijā tiek dibināti vismaz 50 jaunuzņēmumi. 2021. gadā Latvijā darbojās 512 jaunuzņēmumi, kas nodarbināja vairāk nekā 2500 kvalificētu un zinošu darbinieku.

Gada laikā investīciju apjoms jaunuzņēmumos ir pieckāršojies, sasniedzot 350 milj. EUR, un Latvijas jaunuzņēmumu sadarbības partneri ir meklējami ne tikai Baltijas valstīs, bet arī ārpus ES, t. sk. Lielbritānijā un ASV, teikts Ekonomikas ministrijas (EM) apkopotajā informācijā par jaunuzņēmumu ekosistēmas stāvokli.

EM materiālā pausta apņēmība piesaistīt ik gadu vismaz 400 miljonu eiro investīcijas Latvijas jaunuzņēmumiem, kā arī tuvāko triju gadu laikā radīt šajos uzņēmumos vismaz 4000 jaunas darba vietas.

Jaunuzņēmumu ekosistēmas attīstības veicināšanai Latvija izstrādājusi Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likumu, grozījusi Komerclikumu, lai sniegtu iespēju akciju sabiedrību un SIA darbiniekiem iegūt kapitāldaļu pirkuma tiesības uzņēmumā un pēc noteikta laika tās pārdot, tiek nodrošinātas jaunuzņēmumu atbalsta programmas.

Jaunuzņēmumiem pieejami arī tādi atbalsta instrumenti kā “start-up” vīza uz trim gadiem, kuras ietvaros ārzemnieki var saņemt termiņ­uzturēšanās atļauju uz trim gadiem, ja tas plāno radīt vai attīstīt inovatīvu produktu un pēc termiņuzturēšanās atļaujas izsniegšanas tiek izpildīti konkrēti nosacījumi. Tāpat jaunuzņēmumiem ir pieejams finansējums aizdevumiem, biznesa inkubatoros un akselerācijas fondos, kā arī inovācijas vaučeru programmā.

Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likuma ietvaros līdz šim ir atbalstīti 75 uzņēmumi par kopējo atbalsta summu 3 489 768,54 eiro, piesaistot 130 darbiniekus, kā arī nodrošinot vidējā darījuma apjoma kāpumu no 1,3 milj. eiro uz 4,2 milj. eiro.

Investoru skaits Latvijas jaunuzņēmumos kopš 2018. gada palielinājies trīs reizes – no 70 investoriem līdz 203 investoriem 2021. gadā. Arī kopējā jaunuzņēmumu nodokļu nomaksa palielinājusies no 16,2 milj. eiro 2018. gadā līdz 25,9 milj. eiro 2020. gadā, un tas vairāk nekā septiņas reizes pārsniedz kopējo apstiprināto valsts atbalsta summu.

Puse no Latvijas jaunuzņēmumiem darbojas IKT nozarē, 17% apstrādes rūpniecībā, 17% profesionālajos, zinātniskajos un tehniskajos pakalpojumos un 5% vairumtirdzniecībā un mazumtirdzniecībā.

Lielākās investīcijas –318 milj. eiro apmērā Latvijas jaunuzņēmumu ekosistēmā ir no ASV, 39 milj. eiro ir investīcijas no Lielbritānijas, savukārt 28 milj. eiro ir investīcijas no Latvijas. Vislielākās investīcijas tiek ieguldītas IKT nozarē un apstrādes rūpniecībā.