"Ir gan labi, gan slikti jaunumi." Rajevs par situāciju Ukrainā







“Ir gan labi, gan slikti jaunumi,” TV24 speciālizlaidumā stāstījumu par situāciju Ukrainā sāk militārais analītiķis, Nacionālo bruņoto spēku (NBS) rezerves pulkvedis Igors Rajevs.

Viņš norāda, ka situācija Odesā joprojām ir mierīga. Savukārt Mikolajiva piedzīvo pastiprinātus Krievijas okupācijas spēku artilērijas uzbrukumus, kuros tiek grauta pilsēta un nogalināti arī civiliedzīvotāji.

Labā ziņa, ka šodien uz Mikolajivu no Kijivas devusies viena jauna brigāde, lai stiprinātu aizsardzību šajā reģionā. Krievi šajā reģionā sāk uzstādīt mīnu laukus, tā ir indikācija, ka viņi gatavojas veikt aizsardzības pasākumus. Iepriekš runāja par to, ka būtu iespējama Mikolajivas ieņemšana no Hersonas. “Uz doto brīdi domāju, ka tas ir pārāk optimistiski priekš krieviem,” atzina Rajevs.

Runājot par Vladimira Putina doto pavēli nobloķēt “Azovstaļ”, kurā patvērumu raduši Mariupoles aizstāvji, nevis uzbrukt rūpnīcai, Rajevs atzīst, ka šeit tiešām varētu būt lieli zaudējumi krievu spēkiem, ja tie dotos rūpnīcas teritorijā un cīnītos karavīrs pret karavīru.

“Ieiešana un tīrīšana tur cehu pēc ceha, istabu pēc istabas, visi krievu pārākumi gan aviācijā, gan artilērijā nonāktu pa nullēm. Tur būtu viens karavīrs ar triecienšauteni pret citu karavīru ar triecienšauteni. Tāpēc tas, ko pateica Putins, visticamāk arī tiks izpildīts,” uzskata NBS rezerves pulkvedis.

Viņš arī akcentē, ka Ukrainas aizstāvji ir gatavi cīnīties līdz galam un aiznest sev līdzi pēc iespējas vairāk krievu okupantu. Tāpēc, visticamāk, rūpnīcas teritorija tiks bloķēta, lai neviens nevarētu izkļūt ārā. Tas nozīmējot, ka bojā ies arī civiliedzīvotāji, kas tur raduši patvērumu, kad Krievija sāka uzbrukumu pilsētai.

Rajevs arī atgādina, ka Krievijas spēki jau sākuši izmantot citas aviācijas bumbas – speciālās betoncaursitamās bumbas, kas paredzētas, lai grautu infrastruktūru pazemē.

