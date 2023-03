Ir jāmaina domāšana, ka vērtība ir smuka skola un labi iekārtotas klases, tā uzskata uzņēmējs Arnītis Ieteikt







“Esmu gājis cauri padomju laika apmācības sistēmas modelim un daudz ko sasniedzis, tāpat kā citi. Līdz ar to, man šķiet, ka būtiskākais ir tas, ka iemācām bērniem strukturāli domāt, lai viņi prastu izzināt un viņiem būtu interese par to, ko viņi mācās. Šobrīd, es domāju, lielākoties mēs to neizdarām! Šobrīd ir uz procesu vērsts apmācību process – to es redzu pēc saviem bērniem.”

Šādu viedokli TV24 raidījumam “Preses klubs” izteica uzņēmējs Ringolds Arnītis.

“Kur mēs par daudz resursus tērējam? Par daudz mēs tērējam būvēs, kas ir Izglītības ministrijas lauciņā un arī visas sabiedrības lauciņā.

Ir jāmaina domāšana, ka vērtība ir smuka skola, labi iekārtotas klases –

tas ir tas, ko es kā biznesmenis un procesu novērotājs redzu.”

Arnītis atzīst, ka mazattīstītajās valstīs vai tajās, kuras attīstās, dators, telefons, laboratorijas ir kā milzīga vērtība, bet cilvēks un viņa zināšanas netiek novērtētas.

“Balanss, ko liekam iekšā skolās un cik ieguldām skolotājos, cik bērnos, – tieši tur ir arī fundamentālā izpratne, kas ir primārais.”