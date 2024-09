Svētdien beidzot, pēc 2 gadu pārtraukuma, britu karaliskā ģimene publiskojusi sociālajos tīklos ierakstu par godu princim Harijam. Soctīklā “X” publiskots apsveikums princim apaļajā jubilejā. Princim palika 40 gadi.

🎂 Wishing The Duke of Sussex a very happy 40th birthday today! pic.twitter.com/sAlSiV9EaZ

— The Royal Family (@RoyalFamily) September 15, 2024