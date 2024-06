Ar Krievijas režīmu saistīti boti jeb interneta roboti kopš piektdienas vakara platformā “X” publicējuši vairāk nekā 100 000 ierakstu ar viltotiem slavenību citātiem, kas vērsti pret Ukrainu, vēsta “Telegram” kanāls “Agenstvo”.

Kinozvaigznēm Dženiferai Anistonei, Skārletai Johansonei, Alēnam Delonam un citām slavenībām piedēvēti izdomāti citāti, kuros rietumvalstis tiek aicinātas pārtraukt palīdzību Ukrainai.

Runa ir par tīkla “Dvoiņik” botiem, ko “Agenstvo” dēvē par “lielāko no Kremļa dezinformācijas tīkliem, kas strādā Rietumu auditorijai”. Kopš piektdienas vakara šie roboti sociālajā tīklā “X” publicējuši 50 attēlus ar viltus citātiem, savukārt citi “Dvoiņik” konti tās retvītojuši vairāk nekā 100 tūkstošus reižu. Šiem ierakstiem jau ir vairāki simti tūkstoši skatījumu.

Boti publicējuši attēlus ar citātiem angļu, franču, vācu un poļu valodā. Viltus izteikumi piedēvēti arī aktrisei Andželīnai Džolijai, kinorežisoram Likam Besonam, dziedātājam Eltonam Džonam un futbolistam Lionelam Mesi. Slavenībām piedēvētajos citātos lasāms, ka “ES sabrūk” un “Eiropa kļūst nabadzīgāka”. Viltus Eltons Džons apvieno Ukrainas un ES tēmas: “Mēs esam iekrituši Ukrainas slazdā. Tagad ES sabrūk.”

Iepriekš “Agenstvo” ziņoja, ka interneta robotu tīkls sociālajā tīklā “X” izplatīja viltotus Holivudas zvaigžņu citātus par PSRS lomu uzvarā pār nacistisko Vāciju Otrajā pasaules karā. 9.maija priekšvakarā roboti publicēja 28 tvītus ar 13 zvaigžņu fotogrāfijām un frāzēm par Padomju Savienību un Sarkano armiju, kuras tās it kā teikušas dažādos laikos. Patiesībā visas frāzes izrādījās izdomātas un piedēvētas.

“Agenstvo” norāda, ka tā nav pirmā reize, kad no Krievijas kontrolēti robotu konti sociālajos tīklos masveidā publicē slavenu cilvēku frāzes, kuras viņi nekad nav teikuši. Piemēram, 2023.gada novembrī ar Krieviju saistīti konti izplatīja viltotus dziedātājas Bejonses, televīzijas zvaigznes Opras Vinfrijas, futbolista Ronaldu un citu zvaigžņu citātus, kuros pieprasīts, lai Rietumi pārtrauc palīdzēt Ukrainai.

Prokremliskie tīkli izplatījuši arī populāru ārvalstu plašsaziņas līdzekļu vāku viltojumus un neeksistējošas karikatūras, piemēram, viltotas Francijas satīriskā žurnāla “Charlie Hebdo” karikatūras, kas ir kritiskas Ukrainai.

