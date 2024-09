Foto: Shutterstock

Ir sācies tas jocīgais laiks, kad kāds vēl staigā šortos un T-kreklā, bet cits rudens jakā ar cepuri galvā. Pie kuriem piederi tu? Ieteikt







Septembris tuvojas izskaņai, bet rudens sākums Latvijā joprojām piedāvā neparasti siltas dienas, vedinot cilvēkus uz īpatnējiem ģērbšanās paradumiem. Kamēr daži joprojām negrib šķirties no vasaras apģērba, citi jau piesardzīgi izvelk siltākas drēbes, lai pasargātu sevi no rudens vēsuma. Sociālo mediju platformas “X” lietotāji aktīvi dalās savos ģērbšanās paradumos un izvēlēs, radot interesantu diskusiju par to, kā vislabāk pielāgoties mainīgajiem laika apstākļiem.

Reklāma Reklāma

Tehnoloģiju blogeris Kristaps Skutelis (@krizdabz) ironiski raksta:

“Tik ļoti negribu laist vaļā vasaru, ka staigāšu šortos līdz pirmajam sniegam.”

Viņa ieraksts pievērsa uzmanību, atspoguļojot tendenci starp tiem, kuri mēdz vilcināties šķirties no vasaras apģērba. Arī citi komentāri uzsver līdzīgu pieeju – ģērbties viegli un brīvi, kamēr to ļauj laika apstākļi. Kā raksta Kaspars B. (@Kaspars09): “Protams, ka šorti un T krekls… Un tā līdz ziemai.”

Tomēr ne visi ir gatavi šādiem riskantiem izaicinājumiem. Zane (@IzstastiPasauli) atzīmē: “Esmu salīga, jutīgām nierēm un urīnceļiem, lai arī pufenē akurāt nebūšu, bet nu vismaz džinsos un džemperī, nekādi šorti.” Viņa akcentē veselības faktoru, kas arī ir būtisks aspekts šajā diskusijā – kamēr vieni izbauda siltumu, citiem jābūt uzmanīgiem, lai neapaukstētos.

Sociālajos tīklos daudzi izceļ līdzīgu pieredzi, piemēram, Keiko-naia (@KeikoNaia) citē savu ārstu:

“Rudenī nevajag steigties vilkt biezāku un siltāku apģērbu, bet pavasarī nevajag mesties ‘pa pliko’ jau pirmajās siltajās dienās.”

Viņa piekrīt šim padomam un vēl arvien valkā šortus un sandales, lai gan kalendārais rudens jau rit pilnā sparā. Viņas viedoklis atspoguļo tos, kuri izvēlas lēnām pielāgoties vēsākam laikam, nevis steigties pāriet uz siltākiem apģērbiem.

Atsevišķi lietotāji izceļ, ka arī telpu temperatūras svārstības spēlē būtisku lomu apģērba izvēlē. Ilona Koskina (@IlonaKoskina) norāda: “Jo siltāk, jo labāk, man Latvijas klimats ir par vēsu 99% dienu. Tā ka ģērbjos pie pirmās iespējas.” Viņa arī piebilst, ka pat karstās dienās Latvijas lielveikalu piena nodaļas var kļūt par aukstuma “slazdiem.”

Debora (@S_Simplicitas) apraksta biroja apģērba dilemmu: “Kolēģi no rīta strādā jakās, mēs, daži izlecēji, T kreklos.” Kamēr vienu vēl bauda pēdējās siltās dienas, citi nebeidz šokēties par vasarīgo apģērbu septembra vidū.

Savukārt, Diāna (@Dina80751122) izklāsta savu pieredzi, kad dienas laikā siltums apgrūtina pareizo apģērba izvēli: “Pēc pl. 18 bija pat karsti (+22 grādi), tagad pēc izrādes stāvu pieturā tāda pusplika un… drebinos.” Šis izsaka to, cik grūti var būt saplānot apģērbu dienai, kad laika apstākļi var mainīties pāris stundu laikā.

Reklāma Reklāma

Taču, neskatoties uz šīm dažādajām pieejām un pieredzēm, lielākā daļa cilvēku piekrīt vienam: katram jāģērbjas tā, kā viņš jūtas visērtāk. Kristaps Skutelis precīzi formulē šo domu: “Es piederu pie tiem, kuriem ir pilnīgi pajāt, kurš kā staigā, un pats staigāju tā, kā man ir ērti.”

Ir sācies tas jocīgais laiks, kad notiek tas pats kas pavasaros. Kāds vēl staigā šortos, t kreklā un iešļūcenēs, bet pretimnācējs ir rudens virsjakā, cepuri galvā, un pat ar šalli. 🍃 Jautājums, pie kuriem piederi Tu? 😃 pic.twitter.com/oXWie32O9z — Zane (@IzstastiPasauli) September 24, 2024

LA.LV Aptauja Ko šoruden izvēlies tu? Šorti, sandales un sauļošanās krēms – ārā taču vēl vasara!

Kā sīpols – slānis uz slāņa, nekad nevar zināt, kad atkal būs ziema! Padalies ar rezultātiem