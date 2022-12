Irānas futbolistam piespriež nāvessodu par sieviešu tiesību aizstāvēšanu

Irānas futbolistam Amiram Nasram Azadani piespriests nāvessods, jo viņš savā valstī iestājies par sieviešu tiesībām, ziņo “The Insider”.

Profesionālajam futbolistam piespriests nāvessods, jo viņš piedalījās protestos par vien 22 gadus vecās Mahsas Amini nāvi. 26 gadus vecais Nasrs Azadani tika aizturēts novembrī saistībā ar policijas pulkveža un divu policijas brīvprātīgo nāvi. Vardarbīgos protestos dzīvības zaudējuši vairāki simti cilvēku.

Sportists apsūdzēts par “karošanu pret Dievu” un tiks pakārts, vēsta “The Iran Wire”.

Starptautiskā Profesionālo futbolistu federācija (FIFPro) savā tvitera kontā paziņojusi, ka ir šokēta par šādām ziņām un aicinājusi mainīt lēmumu.

“Mēs solidarizējamies ar Amiru un mudinām atcelt viņam piespriesto sodu,” norādījusi organizācija.

FIFPRO is shocked and sickened by reports that professional footballer Amir Nasr-Azadani faces execution in Iran after campaigning for women’s rights and basic freedom in his country.

We stand in solidarity with Amir and call for the immediate removal of his punishment. pic.twitter.com/vPuylCS2ph

— FIFPRO (@FIFPRO) December 12, 2022