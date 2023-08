Foto no Ingas Eglītes personiskā arhīva

Īsta lauku torte ar vārītā krēma un dzērveņu pildījumu Ieteikt 52







Sastāvdaļas

• 24 olas

• 24 ēdamkarotes kviešu miltu

• 24 ēdamkarotes cukura

• 0,5 l saldā krējuma Rasa (35%)

• 1 l dzērveņu

• Vaniļas cukurs

• Cukurs

Vārītajam krēmam

• 9 olu dzeltenumi

• 9 ēdamkarotes kviešu miltu

• 9 ēdamkarotes cukura

• 3 glāzes piena

• 12 g vaniļas cukura

• 3 paciņas sviesta

Pagatavošana.

No 24 olām sanāks trīs lielas biskvīta ripas. Olas iesit miksera traukā, baltumus neatdalot no dzeltenumiem, pieber cukuru un aptuveni 10 minūtes kuļ. Tad iecilā miltus. Inga to dara ar roku, nevis karoti, jo tad labāk izjūtot masas konsistenci. Masu arī nedrīkst samocīt, jo sakultais olas baltums saplakšot. Masu lej veidnēs un 15–20 minūtes cep +180 °C. Kad biskvīti izcepušies, izņem no veidnes un atdzesē.

Lai pagatavotu vārīto krēmu, vispirms olas sajauc ar cukuru, tad pieber un iejauc miltus, pēc tam pakāpeniski pielej pienu. Masu ūdens peldē karsē aptuveni 10 minūtes. Kārtīgi sakuļ ar karoti, lai nebūtu kunkuļu. Kad krēms atdzisis, iemaisa sviestu. Tad masa kļūst saturīgāka un vijīgāka, nedominē miltu garša.

Liek kopā torti. Uz pirmās biskvīta ripas ziež krēmu, tam pāri – dzērveņu masu, tad seko nākamā biskvīta ripa un tas pats, kas iepriekš. Torti liek ledusskapī, lai savelkas garšas. Kad izņem no ledusskapja, virspusē ziež vārīto krēmu. Malas apbārsta ar apgrauzdētām un sablendētām biskvīta drumstalām. Rotā ar krēma rozēm.