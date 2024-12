Ivars Ijabs: Eiropai būtu steigšus jāvēršas ar sankcijām pret tiem, kas Gruzijā iesaistīti cilvēku piekaušanā, arestēšanā un spīdzināšanā Ieteikt







“Eiropai vispirms vajadzētu pamosties no tās ideālistiskās realitātes, kādā viņa ir līdz šim savos sapņos dzīvojosi, ka mēs nu varam kaut ko sasolīt dažādām valstīm šajā reģionā, un pēc tam tad gaidīt, laist garājā – kaut kādas sarunas uzsākt, kaut kādas neuzsākt un tā tālāk,” tā TV24 raidījumā “Globuss” izteicās Eiropas Parlamenta (EP) deputāts Ivars Ijabs (“Renew Europe” (Latvijas attīstībai)), komentējot plašos protestus Gruzijā, tādējādi izrādot neapmierinātību pret valdības lēmumu atteikties no sarunām par iestāšanos Eiropas Savienībā (ES).

“Jo skaidrs, ka tad, kad tas ir izdarīts, mēs redzam to, ka tur nepārprotami iejaucas Krievija, jo ir mainījusies pasaule kopš 2022.gada. Un tas ir tas, ko mēs skaidri redzam. Eiropa šajā situācijā ir nepārprotami palikusi zaudētājos,” piebilda EP deputāts Ijabs. Kā zināms, tad Gruzija 2022. gada martā iesniedza pieteikumu dalībai ES, un 2023. gada decembrī tai tika piešķirts kandidātvalsts statuss ar nosacījumu, ka Gruzija veic attiecīgos pasākumus, kas izklāstīti Eiropas Komisijas ieteikumā. Protesti Tbilisi notiek kopš 28.novembra, kad premjerministrs Iraklijs Kobahidze paziņoja, ka Gruzija līdz 2028.gada beigām atsakās no iestāšanās sarunām ar ES.

Vai ES ir pati palikusi zaudētājos, jo “kaut ko ir pārsolījusi, kas nav reāli”, jo, skatoties kartē, Gruziju var arī nesaukt par Eiropas valsti? Uz šo TV24 raidījuma vadītāja jautājumu Ijabs atbildēja, sakot: “Eiropa nav tikai ģeogrāfija. Eiropa ir arī vērtības. Un mēs atceramies, kā jūsmojām par Gruzijas ceļu uz ES un Rietumiem 2022.gadā un 2023.gadā, jo viņi daudzos aspektos tiešām bija visiem priekšā gan korupcijas apkarošanas ziņā, gan arī vēlējās steidzīgi nonākt ES. Tagad tās iespējas lielā mērā ir nogulētas,” domā Ijabs.

Līdz ar to Ijabs aicina domāt par to, kā mēs reaģēsim uz to, ja partijai “Gruzijas sapnis” diemžēl izdosies noturēties pie varas. Viņš gan pauda cerību, ka tas nenotiks.

“Principā izskatās, ka no ārpuses šobrīd tur ir mazas iespējas kaut ko ietekmēt. Šobrīd Eiropas lielā rūpe ir pasargāt cilvēkus. Proti, es domāju, ka tas, kas būtu jādara šobrīd, – Eiropai būtu steigšus jāvēršas ar sankcijām pret tiem, kas ir iesaistīti tajās cilvēku piekaušanās, arestēšanās un spīdzināšanās, kas tagad notiek. Tiem ļautiņiem atkal ir konti Rietumos, īpašumi Rietumos, kas to ir organizējuši un tur piedalās. Tas būtu tas, kas būtu jādara šajā momentā,” tādu pārliecību pauda EP deputāts Ijabs TV24 raidījumā “Globuss”, kurā tika analizēti protesti Gruzijā.

