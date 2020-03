Oficiālā versija ir, ka jaunais koronavīruss sācies no Ķīnas pakavdeguņu sikspārņu vīrusa mutācijas, nonākot Ķīnas tradicionālajā medicīnā un virtuvē cienīta dzīvnieka – zvīņneša jeb pangolīna (attēlā) – organismā. Foto: REUTERS/SCANPIX/LETA

Autors: Imants Frederiks Ozols

Tukšas pilsētu ielas ar dienestu darbiniekiem aizsargtērpos un pat gaisā lidojošiem droniem, kas izkliedz paziņojumus un norādījumus cilvēkiem, – tās vairs nav ainas no kāda Holivudas kases grāvēja, bet ikdiena pasaules pilsētās. Tādēļ nav brīnums, ka reālo koronavīrusa epidēmiju pavada arī dezinformācijas epidēmija un konspirācijas teorijām tajā centrālā loma.

Starptautiskā tirdzniecība, tūrisms un augoši finanšu tirgi – tas jau desmitiem gadu ir brīvā tirgus ekonomikas Svētais Grāls, mērķis un ikdiena. Taču realitātē robežas slēdz, pensiju uzkrājumi krīt, valstu priekšā nebeidzami izdevumi vīrusa apkarošanai un palīdzības pasākumiem uzņēmējdarbībām.

Visu rūpīgi veidoto globālās tirdzniecības mehānismu apdraud virions – vīrusa infekcijas izraisītājs, kas ir tik niecīgs, ka to var redzēt tikai elektronmikroskopā.

Kā gan lai cilvēka radošais prāts šajā brīdī nesāktu intensīvi meklēt labāku izskaidrojumu par oficiālo versiju – Ķīnas pakavdeguņu sikspārņu populācijā endēmiska vīrusa mutācija, nonākot zvīņneša jeb pangolīna organismā, no kurienes vīruss pārsviedies uz eksotisku ēdmaņu tirgotāju Ķīnas Hubejas provinces Uhaņas pilsētas tirgū, bet trīs mēnešus vēlāk – jau globāla pandēmija.

Šo teoriju īpaši grūti pieņemt mūsdienu kritiskajam, bet ne vienmēr labi izglītotajam cilvēkam. Šaura izglītības specializācija cita starpā nosaka arī to, ka cilvēks var būt izcils finansists, bet absolūti naivs pat vidusskolas līmeņa bioloģijā. Taču nevainosim tikai cilvēku!

Ir valstis, kas ieinteresētas uzturēt un veicināt sazvērestības teorijas. Kādas ir populārākās un no kurienes šiem māņiem aug kājas?

Apsūdzību trīsstūris

Oficiāli Ķīna stāsta augšminēto skaidrojumu par koronavīrusa izcelsmi, Uhaņas gaļas tirgū sikspārnim apšķaudot pangolīnu, bet pangolīns ar to aplaimoja miesnieku, pirms krist no viņa rokas.

Taču propagandas medijos aina strauji mainās. Tur liels pieprasījums pēc kaimiņvalsts – Krievijas – pienesuma sazvērestības teorijai – koronavīruss ir ASV radīts bioloģiskais ierocis. Atsaucoties uz Krievijas avotiem (un tos Ķīnā ciena), šī versija iegūst jaunus apgriezienus Padebešu impērijā.

Stāsts pateicīgs un uzņem apgriezienus uzreiz trīs valstīs: Ķīnā, Krievijā un Irānā. Katrai no tām ir savas problēmas attiecībās ar Vašingtonu.

Tiesa, Reičela Černaskī no ASV domnīcas “Foreign Policy Research Institute” norāda, ka oficiālā Pekina pati šoreiz nav aizrāvusies ar dezinformācijas izplatīšanu, vairāk resursu tērējot stāstiem par to, cik tā spēcīga un spējusi ātri un efektīvi rīkoties iepretim Savienotajām Valstīm, kas ir bijušas lēnas.

Krievijas izplatītais bioloģiskā ieroča stāsts nav nekas jauns. Jo 80. gados, kad pasaules sabiedrību šokēja ziņas par AIDS epidēmiju, Padomju Savienība uzsāka operāciju “Infekcija”, vainojot Savienotās Valstis šāda vīrus radīšanā. Arī 2014. gada Ebolas uzliesmojuma laikā gan Ziemeļkoreja, gan Āfrikas valsts – Libērija – tajā vainoja ASV.

Kas trūcīgs, tas bļauj

Visgrūtākajā situācijā nonākusi milzīgā Tuvo Austrumu un Āzijas reģiona lielvara – Irāna. Valsti, kas militārajās parādēs izved ballistiskās raķetes un sola nāvi ASV un Izraēlai, respiratorais vīruss pārsteidza nesagatavotu, turklāt ar ierobežotiem finansiāliem resursiem un sankcijām, kas neļauj brīvi iegādāties nepieciešamās preces un preparātus.

Irānas rīcībā ne tikai nebija specifiskas diagnostikas iespēju, oficiālā Teherāna nespēja pat īstenot vispārpieņemtos epidemioloģiskās drošības pasākumus, kurus nosaka šādās reizēs. Slimība skāra pat valdības locekļus.

Šajos apstākļos oficiālajai Teherānai vajadzēja kaut kā rīkoties.

Jo īpaši tādēļ, ka valstī jau bija augsta neapmierinātība ar nabadzību un starptautiskajām sankcijām. Irāna kāri pārtvēra Krievijas stāstu par koronavīrusu kā ASV bioloģisko ieroci. Lielais sātans – kā ASV dēvē Irānas islāmiskajā pārvaldē – uzbrūk.

Tikai nesen Irānas inficēto un mirušo skaitļi sāka strauji augt, vismaz kaut kādā mērā atspoguļojot patieso ainu valstī.

Vispasaules sazvērestība

Krievijas Valsts domes deputāts Jevgēnijs Fjodorovs 15. martā vērsās Valsts federālajā izmeklēšanas komitejā ar lūgumu veikt oficiālu pārbaudi par to, vai slimību “Covid-19” izraisošais vīruss nav mākslīgi radīts bioloģiskais ierocis un tā izplatība Krievijā nenotiek krimināli sodāma nodarījuma rezultātā.

Tikmēr visā pasaulē daudz ļaužu, kas sevi domājas inteliģentākus esam, lai ticētu bioloģisko ieroču sazvērestības teorijai, bet vienlaikus uzskata, ka vīruss tomēr ir cilvēka roku darbs un pasprucis no laboratorijas.

To, no kuras laboratorijas tas izbēdzis (pēc vienas versijas – pasprucis, neuzmanīgi rīkojoties, pēc otras – izkļuvis avārijas rezultātā), nosaka tas, no kuras valsts vai pasaules daļas esat. Piemēram, ASV šie ļaudis sliecas domāt, ka vīruss izlavījies no laboratorijas Krievijā. Galu galā vēl arvien šo valsti pavada bažas par slepeniem bioloģiskiem un citādiem ieročiem, ar kādām uzlūkoja PSRS.

Savukārt Krievijā nešaubās, ja nu vīruss bēdzis no kādas laboratorijas, tad tā atrodas ASV vai arī kādā slepenā vietā jebkurā citā vietā pasaulē. Tikām Eiropā, kas kopumā apbrīno pieaugošo Ķīnas varenību, dažs pieļauj, ka tā bija pašu ķīniešu laboratorija.

Irānā neslēpta antisemītisma garā tiek izplatīti apgalvojumi, ka koronavīruss ir ebreju – cionistu roku (un prātu!) darbs. Un tos, kuri šādi apgalvo, nemulsina pat jautājums, ko tad Ķīna, Itālija un pat ASV nebūtu izdarījusi pa prātam Jeruzalemei, lai tik smagi ciestu infekcijā?