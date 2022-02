Aļona Ostapenko ar Dubaijas tenisa turnīra galveno trofeju. Latvijas tenisiste aizvada labu sezonas sākumu, pasaules rangā pakāpjoties uz 13. pozīciju. Foto: Karim Sahib/AFP/SCANPIX

Izcila nedēļa Dubaijā: Ostapenko izcīna savu piekto WTA turnīru uzvarētājas titulu Ieteikt







Gints Narogs, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Pārspētas četras “Grand Slam” turnīru čempiones, trīs mačos izcīnīta uzvara pēc zaudējuma pirmajā setā, atspēlēta mačbumba un atgriešanās pasaules ranga TOP20 – tāds ir īsais kopsavilkums Aļonas Ostapenko paveiktajam pagājušajā nedēļā WTA500 sērijas turnīrā Dubaijā.

Pirmajā kārtā viegla uzvara pār Sofiju Keninu no ASV (WTA 90.), kam sekoja trīs smagas cīņas ar laimīgām beigām – pret Igu Švjonteku no Polijas (WTA 9.), teju trīs stundu mačs ar pazīstamo čehieti Petru Kvitovu (WTA 25.) un bijušo pasaules ranga līderi rumānieti Simonu Halepu (WTA 23.). Finālā pretim nāca Ostapenko vienaudze Veronika Kudermetova no Krievijas (WTA 31.), kurai pret­argumenti pret uzbrūkošo Latvijas tenisistes spēli neatradās, rīdziniecei stundas laikā triumfējot ar 6:0, 6:4.



































































































































































Tenisiste Aļona Ostapenko

“Man ir prieks par visu šo nedēļu, jo pretim nāca ļoti spēcīgas spēlētājas. Cīnījos par katru punktu, mačā ar Kvitovu atspēlēju mačbumbu. Katra spēle bija grūta, tāpēc esmu priecīga par parādīto sniegumu. Domāju, ka šāds sniegums man dos pārliecību, jo finālspēlē mentālā ziņā biju pārliecināta un spēlēju labi,” pēc triumfa sacīja Ostapenko, kura kopā ar titulu nopelnīja 470 ranga punktus un 104 180 ASV dolāru lielu naudas balvu.

Latvijas tenisiste sezonu sākusi teicami, 13 cīņās izcīnot desmit uzvaras, kas ļauj kāpt augšup pa pasaules ranga trepītēm. Šodien publicētajā WTA rangā Aļona ir pakāpusies astoņas pozīcijas augstāk un ieņem 13. vietu, pirmo reizi kopš 2018. gada oktobra atkal esot starp labākajām divdesmit pasaulē. Dubaijā viņa varēja tikt pie diviem tituliem, taču dubultspēļu izšķirošajā mačā kopā ar ukrainieti Ludmilu Kičenoku zaudēja Kudermetovai un Elīzai Mertensai no Beļģijas – 1:6, 3:6. Šonedēļ Ostapenko piedalīsies WTA1000 sērijas turnīrā Dohā, kur pirmajā kārtā pretim nāks francūziete Oušena Dodēna.