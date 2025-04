Dronu aizlieguma zīme izvietota pie Kremļa Maskavā, Krievijā. Foto: EPA/SCANPIX

Eiropas Savienība ir atcēlusi sankcijas pret viena no pasaulē lielākā minerālmēslu ražotāja “EuroChem” bijušo izpilddirektoru Vladimiru Raševski. ES Ministru padome ierosināja atcelt sankcijas pret Raševski pēc to veiksmīgas apstrīdēšanas tiesā 2024. gadā. Kā, atsaucoties uz “Financial Times”, norāda portāls eureporter.co, Eiropas Savienības amatpersonas sākušas saprast, ka viņu rīcība nedrīkst būt akla un bezjēdzīga, tāpēc arī viņu pieeja sākusi mainīties.

Lai gan starp ES un Krieviju joprojām pastāv ģeopolitiskā spriedze, sankciju juridiskais pamatojums kļuvis par arvien svarīgāku faktoru, ko nevar ignorēt, raksta eureporter.co. “Skaidrs, ka nav nekādu pazīmju, kas liecinātu par politisku atkusni starp Eiropu un Krieviju. Tomēr personisko sankciju atcelšanas process pret Krievijas uzņēmumu vadītājiem pakāpeniski virzās uz priekšu,” pauž izdevums.

“Tagad ES amatpersonas pievērš lielāku uzmanību sankciju juridiskajam pamatojumam – konkrēti, pierādot konkrētu Krievijas uzņēmēju saikni ar Kremli un viņu atbalstu karam. Ja nav pārliecinošu pierādījumu, apstrīdēt sankcijas kļūst vieglāk,” uzsvēris advokāts, kas iesaistīts vairākās šādās lietās un vēlējies palikt anonīms.

Pēc tā paša jurista teiktā īpaši vāja šķiet to sankciju leģitimitāte, kas vērstas pret lielāko uzņēmumu vadītājiem, kuri atkāpās no amata uzreiz pēc sankciju noteikšanas. Kā piemērs tiek minēts bijušais “Sibur” izpilddirektors Dmitrijs Konovs, kura advokātu argumentiem par sankciju atcelšanu pagājušā gada decembrī daļēji piekrita ES tiesa. Pēc Vladimira Raševska lietas radītā precedenta arī Konovam varētu būt iespēja tikt svītrotam no sankciju saraksta nākamajā pārskatīšanas ciklā pēc sešiem mēnešiem. Pašreizējā ES prakse liecina, ka, neieņemot reālus amatus uzņēmējdarbības struktūrās, sankcijas tiek atceltas.

Uz to, ka jāatsakās no “nelegālu sankciju mūžīgā dzinēja”, vēstulē Eiropas Savienības institūcijām jau pagājušā gada septembrī norādīja arī četrpadsmit Eiropas juridisko kompāniju pārstāvji. “Personisko sankciju efektivitāte un leģitimitāte strauji samazinās to nepārtrauktā rakstura dēļ, kas ir pretrunā ar ES tiesu noteiktajiem preventīvā un pagaidu rakstura principiem [..] ES sankcijām pret Krieviju nevajadzētu novest pie tiesību pamatstandartu pazemināšanas ES iekšienē, bet gan demonstrēt, ka mēs, eiropieši, esam gatavi vienlīdz aizstāvēt tiesības un tiesiskumu gan mūsu robežās, gan ārpus tām,” teikts ES ietekmīgāko advokātu biroju pārstāvju paziņojumā.

ES ir jāatsakās no prakses, kad sankcijas tiek piemērotas cilvēkiem nevis par pašreizējām darbībām, kas ir pretrunā ES ārpolitikas mērķiem, bet “vienkārši par to, kas viņi ir un ko viņi nevar mainīt, vai par notikumiem vai darbībām, kas notikušas pirms daudziem gadiem un dažkārt desmitgadēm. Sankcijas tiek piemērotas arī pret cilvēkiem, kuri agrāk vadīja uzņēmumus vai bija trastu dibinātāji, bet pēc tam pameta Krieviju un pārtrauca ar to attiecības,” norāda vēstules autori. Juristi arī uzsvēra, ka gadījumos, kad ES tiesas apmierina pieprasījumu atcelt sankcijas, iestādēm būtu jāatturas no tās pašas personas vai organizācijas atkārtotas iekļaušanas sarakstā, ja vien nav notikušas būtiskas izmaiņas pamatojumā.

Tikmēr Eiropas Savienības Augstākā tiesa šī gada februārī izvirzīja skaidrus kritērijus sankciju atcelšanai bagātiem Krievijas uzņēmējiem, nosakot, ka tam pietiek ar viņiem piederošo uzņēmuma reālu pārdošanu. Arī Eiropas Padomes juridiskais pārstāvis norādījis, ka sankcijām pakļautie krievi no tām var atbrīvoties mainot savu uzņēmējdarbības veidu tā, lai vairs nebūtu “vadošo uzņēmēju” skaitā, kā arī pametot Krieviju.