Rajevskis par sankcijām pret Krievijas pilsoņiem: "Mēs tik maigi ar baltiem un pūkainiem cimdiņiem apejamies ar ļoti tumšiem cilvēkiem…"







“Mēs vārdos sakām, ka atbalstām Ukrainu, mēs visu, visu… Un tad mēs tik maigi, ar tik baltiem un pūkainiem cimdiņiem apejamies ar ļoti tumšiem cilvēkiem – tiem, kas izgāja no sankcijām,” tādu viedokli intervijā TV24 raidījumā “Dienas personība ar Veltu Puriņu” pauda politologs, uzņēmuma “Mediju tilts” līdzīpašnieks Filips Rajevskis, apspriežot Eiropas Savienības (ES) sankcijas pret Krievijas pilsoņiem un Latvijas attieksmi pret šīm personām.

“Viens no tiem cilvēkiem ir ministrs esošajā valdībā [Krievijā] – braukā pa okupētajām teritorijām, apbalvo slepkavniekus un karina viņiem medaļas par to, ka viņi slepkavo ukraiņus. Un mēs tā klusi ar baltiem cimdiņiem piekrītam, ka viņi iziet no sankcijām ar moto, ka mēs esam ar Ukrainu sirdī un dvēselē… Pēc tam mēs nevaram ieviest šīs divpusējās sankcijas, ko igauņi ievieš. Šis viss rada milzīgus jautājumus par to, kas patiesībā notiek, kā šie lēmumi tiek pieņemti un kas ir tie cilvēki, kas ir pieņēmuši šos lēmumus par šo ļoti tumšo cilvēku izlaišanu no sankcijām un mūsu gaužām maigo un patīkamo attieksmi pret viņiem,” sacīja politologs Rajevskis TV24 raidījumā.

Kā piemēru Rajevskis minēja izskanējušo informāciju, ka vienam no šiem Krievijas pilsoņiem, kuram netika ieviestas divpusējās sankcijas Latvijā, tiek “atbrīvots no sankcijām nekustamais īpašums Jūrmalā”. “Re, cik jauki! Un tā bija [Krievijas oligarha] Ališera Usmanova māsa, kura dzīvo Maskavā un bauda miljardiera dzīvi, bet mēs te tā maigi un pūkaini, tā teikt, vārdos ar Ukrainu, bet darbos, man ir sajūta, ka mēs vairāk atbalstām krievu režīmu ar šādu rīcību,” atzina politologs, vērtējot situāciju saistībā ar sankcijām pret Krievijas pilsoņiem.

Jau vēstīts, ka Latvija negrasās sekot Igaunijas piemēram ieviest divpusējās finanšu sankcijas pret tiem trim Krievijas pilsoņiem, kurus šā gada martā svītroja no ES sankciju saraksta.

Pēc tam, kad Ungārijas spiediena dēļ no ES sankciju saraksta svītroja vairākus Kremli atbalstošus cilvēkus, trim no viņiem Igaunija nolēma piemērot pati savas divpusējās sankcijas. Kaimiņvalsts tās piemēroja Krievijas oligarha Ališera Usmanova māsai Gulbahorai Ismailovai, oligarham Vjačeslavam Mošem Kantoram un Krievijas sporta ministram Mihailam Degtjarjovam, ziņoja LTV. Arī Latvija šīm personām ir noteikusi ieceļošanas aizliegumu, taču pagaidām par cita veida sankciju piemērošanu netiek domāts.

