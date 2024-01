Attēlam ir ilustratīva nozīme. Foto: Karīna Miezāja

IZM grozīs pirmsskolas izglītības vadlīnijas, lai pašvaldības varētu pārskatīt pedagogu noslodzi Ieteikt







Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) pirmsskolas izglītības vadlīnijās noteiks minimālo stundu skaitu dienā pirmsskolas izglītības programmas apguvei, lai pašvaldības varētu pārskatīt pedagogu noslodzi un uz noteikto programmas apguves laiku grupiņai piesaistīt vairāk nekā vienu pedagogu, aģentūra LETA noskaidroja ministrijā.

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) aicināja IZM normatīvajos aktos noteikt, cik pedagogiem bērnudārzos ir jābūt uz noteiktu bērnu skaitu. Pirmsskolas izglītībā strādājošo pedagogu un pedagogu atbalsta personāla amatus un amata vienību skaitu nosaka izglītības iestādes dibinātājs saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Taču pedagogu arodbiedrība pauda bažas, ka pašvaldībās esot ļoti atšķirīga izpratne par nepieciešamo pedagoģisko darbinieku amata vienību skaitu.

IZM gan uzskata, ka pirmsskolas izglītības programmu īstenošanas kvalitāti ietekmē pirmsskolas izglītības vadlīnijās atšķirīgi interpretētais rotaļnodarbības ilgums bērnudārzos. Pašvaldībās un pirmsskolās izglītības iestādēs neizpratni esot radījis formulējums “visas dienas garumā”, jo ir problemātiski precīzi noteikt, cik stundas jāīsteno rotaļnodarbība, ņemot vērā, ka Latvijas bērnudārzos dažādas ir gan darba organizācijas formas, gan iestāžu darba laiks. Piemēram, līdz četrām stundām atvērtas ir 15 grupiņas, no 4,1 līdz astoņām stundām – 201 grupiņa, no 8,1 līdz 12 stundām – 5331 grupiņa, bet no 12,1 līdz 14 stundām – 75 grupiņas. 55 grupiņas ir atvērtas diennakti.

Lai novērstu normatīvā akta atšķirīgu interpretāciju par rotaļnodarbības, galvenās mācību organizācijas formas, ilgumu bērnudārzos, IZM nākamgad janvārī uzsāks darbu pie vadlīniju grozījumiem, nosakot pirmsskolas izglītības programmas apguves minimālo stundu skaitu dienā.