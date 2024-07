Ilustratīvs foto. Fot: LETA

"Ja es nejauši nebūtu pamanījis…" Stendzenieks piedzīvojis nepatīkamu pārsteigumu Mazirbē, kad saņēmis īsziņu no "Mobilly"







Sociālo mediju platformā “X” Ēriks Stendzenieks dalījies ar nepatīkamu pārsteigumu, ko piedzīvojis, atrodoties Mazirbē.

“Tāds vot prikols no Mobilly. Paņem Bolt Drive, apmaksā stāvvietu, aizbrauc uz Mazirbi. Pēc 3 h atnāk SMS, ka es esmu sekmīgi uzsācis stāvēšanu Rīgas lidostā, nu, kur laikam sotaks diennaktī. Ar man nezināmu auto. Ja es nejauši nebūtu pamanījis…,” tā rakstīja Ēriks Stendzenieks savā “X” kontā.

Viņš norāda, ka uzreiz zvanījis “Mobilly”, lai noskaidrotu, kas par lietu. “Meitene absolūti neizbrīnītā balsī: jā, jā, ok, noņemsim. Tā, it kā viņiem katru minūti jāabild uz tādiem zvaniem.”

Ar līdzīgiem gadījumiem dalījušies arī citi lietotāji.

Vita raksta: “Man vakar arī bija līdzīga situācija. Kopā ar savu auto atrodos laukos, atnāk ziņa, ka auto reģistrēts stāvvietā pie Depo. Zvanīju, dzēsa reģistrāciju. Izrādās kaut kāds automātiskās numura nolasīšanas gļuks, bija auto ar vienādu numura sākuma daļu, nolasīja tika daļu numura.”

Tāds vot prikols no Mobilly.

Paņem Bolt Drive, apmaksā stāvvietu, aizbrauc uz Mazirbi. Pēc 3 h atnāk sms, ka esesmu sekmīgi uzsācis stāvēšanu Rīgas lidostā, nu, kur laikam sotaks diennaktī. Ar man nezināmu auto.

Ja es nejauši nebūtu pamanījis…

Wtf, zvanu uz Mobilly, tā un tā.… — Eriks Stendzenieks (@E_Stendzenieks) July 15, 2024

Stendzenieks uz to atbildēja rakstot: “Tas ta tā, bet KĀ kāds no Tava telefona, Tava konta to var izdarīt? Tas ir reāli skandalozi no

@Mobilly. Prasās izvērsts skaidrojums par faktu, procesa mehāniku, drošību un cik cilvēki tādā veidā bagātinājuši viņu un parkingu biznesu.”

Tas ta tā, bet KĀ kāds no Tava telefona, Tava konta to var izdarīt?

Tas ir reāli skandalozi no @Mobilly

Prasās izvērsts skaidrojums par faktu, procesa mehāniku, drošību un cik cilvēki tādā veidā bagātinājuši viņu un parkingu biznesu. — Eriks Stendzenieks (@E_Stendzenieks) July 15, 2024

Uz notiekošo diskusiju “X” reaģēja arī “Mobilly” pārstāvis, vadītājs Ģirts Slaviņš, kurš pulibēja skaidrojumu un arī, ko “Mobilly var izdarīt labāk, lai šādas situācijas negadītos.

Lūk, viņu paustais!

“It kā vienkārši pakalpojumi reizēm var radīt dažādas negaidītas nesaprašanās, jo īpaši, ja cenšas inovēt un atvieglot procesu klientiem. Tādēļ Mobilly vienmēr cenšas uzlabot gan sevi, gan savus pakalpojumus tā, lai mazinātu pārpratumus. Tomēr reizēm ir sajūta, ka tā ir nebeidzama cīņa, galvenokārt, mums pašiem ar sevi. Taču nevar nedarīt un ir jādara tā, lai nav kauns.

Automatic pakalpojums, to ikdienā lietojot, ir ļoti ērts, tomēr tas mēdz radīt arī pārpratumus. Tādēļ paldies par situācijas aktualizēšanu – lūkosim, ko

varam uzlabot, lai būtu mazāk pārpratumu.

Lūk situācijas apraksts:

1. Cilvēks pirms vairākām dienām (06.07.) pievienoja nomas auto numuru savā Mobilly applikācijā pie sava tel.nr.

2. Uzreiz pievienoja to arī pie Automatic apmaksas, aktivizējot automātisko apmaksu atbilstošās zonās un, saprotami, aizmirsa to izdzēst, kad auto nodeva.

3. Pēc dažām dienām cilvēkam atnāk paziņojums par iebraukšanu automatic RIX zonā un apmaksas uzsākšanu (kādam citam droši vien tas bija patīkams pārsteigums, iebraucot lidostā).

4. Cilvēks pats noņem auto no Mobilly un tad zvana.

5. Prasa, kas tas? Viņam atbild, ka detaļas var pateikt darba laikā, bet nodos kolēģiem un visu sakārtos. Ja būs paņemta nauda, visu atgriezīs.

6. Cilvēks izklausās mierīgs un apmierināts un saka, paldies!

7. Klientu serviss pirmdien līdz 14:00 vēl nepaspēja apstrādāt brīvdienu kolēģu saņemtos zvanus un atzvanīt, lai visu izskaidrotu.

Nauda klientam no konta netika novilkta, jo stāvvietā nomas auto bija īsu brīdi. Ja arī būtu, mēs to būtu atgriezuši, jo saprotam, ka klients var nesaprast.

Ko mēs darīsim?

a. Izanalizēsim info nodošanas kvalitāti no brīvdienu kolēģiem (brīvdienās zvanus pieņemam, bet neapstrādājam personas datus) un ko vairāk varēja paskaidrot jau pirmā zvana laikā.

b. Pārbaudīsim cauri auto pievienošanas procesu Automatic zonā Mobilly appā. Iespējams pievienosim vēl kādu pārbaudes pārprasījumu, vai klients ir sapratis, ka auto turpmāk automātiski apmaksāsies noteiktās zonās.

Liels paldies visiem klientiem par sapratni! Mūsu klientu serviss, kas ir sazvanāms minūtes laikā (95% gadījumos, pārējos 4,5% atzvanām darba dienas laikā), ļoti cenšas palīdzēt.

Tālrunis: 22001859 vai 1859 (īsajam numuram mobilie operatori diemžēl mēdz piemērot papildus samaksu).

Ne vienmēr spējam būt perfekti, par to gan atvainojos,” raksta Ģirts Slaviņš.

Te būs detalizēts situācijas skaidrojums. Šajā gadījumā nav pie vainas kameru neprecizitāte, ko diemžēl arī nevaram visos gadījumos izslēgt.https://t.co/WGcuKCGcZY — Girts (@GirtsS) July 15, 2024