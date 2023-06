“Ja Krievija sabruks, mēs paliksim zem drupām,” uzskata Lukašenko

Baltkrievijas diktators Aleksandrs Lukašenko otrdien brīdinājis, ka algotņu grupējuma “Vagner” gājiens uz Maskavu liecina par to, cik bīstama var būt nestabilitāte Krievijā.

“Ja Krievija sabruks, mēs paliksim zem drupām, mēs visi būsim zem drupām, mēs visi mirsim,” militārpersonu apbalvošanas ceremonijā Minskā sacīja Lukašenko.

“Vagner” sacelšanās laikā, kas beidzās sestdien, Lukašenko, izsludināja kaujas gatavību valsts bruņotos spēkos, policijā un īpašajos spēkos. Tie visi bija pilnā kaujas gatavībā dienas laikā, viņš piebilda.

Jau vēstīts, ka algotņu grupējuma “Vagner” vadītājs Jevgeņijs Prigožins piektdienas vakarā paziņoja, ka “Vagner” algotņi no Ukrainas iegājuši Krievijā un dodas uz Maskavu nolūkā gāzt Krievijas militāro vadību. Algotņi pārņēma savā kontrolē Rostovu pie Donas un ceļā uz Maskavu grupējuma kolonnas sasniedza Voroņežas un Ļipeckas apgabalus. Taču sestdienas vakarā Prigožins paziņoja, ka vagnerieši pārtrauc virzīties uz Maskavu un dodas atpakaļ.

Kremlis paziņoja, ka situāciju noregulēt palīdzējis Lukašenko, un panākta vienošanas, ka Prigožins pārcelsies uz Baltkrieviju un tiks izbeigta pret viņu sāktā krimināllieta.

Lukašenko atzina, ka visas iesaistītās puses, tai skaitā viņš, sākotnēji nepietiekami novērtējuši situācijas saasināšanās draudus, tā vietā uzskatot, ka to var atrisināt. Putins un Prigožins nonāca sadursmē, sacīja Lukašenko, piebilstot, ka “šajā gadījumā nav varoņu”.

Lukashenka, in a conversation with Putin, suggested not to rush to take tough measures against Wagner PMC

President of Belarus Alexander Lukashenko told the details of the settlement of the attempted rebellion in the Russian Federation.

“I asked [Putin] a few questions,… pic.twitter.com/WmcO3DccWf

— Sprinter (@Sprinter99880) June 27, 2023