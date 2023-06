Pirmdienas vakarā Krievijas prezidents Vladimirs Putins nācis klajā ar aptuveni 5 minūtes garu uzrunu televīzijas ēterā. Uzrunai viņš esot gatavojies visu dienu. Ieskatāmies būtiskākajā, kas izskanēja!

– Pirmkārt, Putins pateicās krieviem par izturību, solidaritāti un patriotismu un norādīja, ka “tika parādīta augstākā sabiedrības saliedētība”.

– Jebkura šantāža, mēģinājumi sarīkot iekšējos nemierus ir lemti neveiksmei – Putins.

– “Sacelšanās organizatori nodeva cilvēkus un tos, kas bija iesaistīti sacelšanās procesā,” sacīja Krievijas Federācijas prezidents. Putins arī norādīja, ka bruņotā sacelšanās “jebkurā gadījumā būtu apspiesta”.

– Pēc Putina domām, viņi mēģinājuši izmantot “Vagner” kaujiniekus “tumsā”. Tie, kas paliek, var doties uz Baltkrieviju, apliecināja prezidents.

– Pēc prezidenta teiktā, jau no paša 24.jūnija notikumu sākuma pēc viņa tiešajiem norādījumiem “tika veikti pasākumi, lai izvairītos no asinsizliešanas”.

– Putins pateicās Lukašenkai par viņa ieguldījumu sacelšanās noregulēšanā.

– Prezidents piedāvāja “Vagner” kaujiniekiem parakstīt līgumu ar Aizsardzības ministriju, atgriezties mājās vai doties uz Baltkrieviju.

Pēc uzrunas ar atziņām un pārdomām cilvēki dalījušies arī sociālajos tīklos.

Goodness, when will I finally be able to stop watching, listening and analyzing news from Russia.

All these Putins and Prigozhins and stupid rude propagandists.

And read good books instead.

I'm sorry for this outburst.

Putin and Lukashenko at night again, that'd annoy…

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) June 26, 2023