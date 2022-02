Foto: Shutterstock

"Man ir pieci bērni, bet saņemu minimālo algu un sieva tagad pieprasījusi alimentus". Kā rīkoties šādā situācijā?







Madara Briede, “Praktiskais Latvietis”, AS “Latvijas Mediji”

“Kas notiek, ja man ir pieci bērni, bet saņemu tikai minimālo algu un sieva tagad pieprasījusi alimentus? Vai man jāšķiras no visas algas, lai nomaksātu alimentus par visiem bērniem?” – jautā Ivo Jēkabpilī.

“Primāri pienākums apgādāt bērnus gulstas uz vecākiem. Taču, ja vecāki kādu iemeslu dēļ to nevar, ir izveidots Uzturlīdzekļu garantiju fonds, lai nodrošinātu bērnus ar uzturlīdzekļiem. Situācijā, ja viens no vecākiem, šajā gadījumā – tēvs, nevar apgādāt visus bērnus, bet māte ir vērsusies Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijā, uzturlīdzekļus tēva vietā izmaksās fonds,” skaidro Uzturlīdzekļu garantiju fonda (UGF) administrācijas juridiskās nodaļas vadītāja Linda Sparāne.

Tālāk jau tēvs ar UGF administrāciju slēdz vienošanos par ikmēneša maksājumu veikšanu, lai pakāpeniski samazinātu savu parādu. Slēdzot šo vienošanos, tiek izvērtēti personas ienākumi un lemts par summu, kāda ik mēnesi tiks maksāta fondam.

Ja ienākumi mainās, ir iespēja pārslēgt līgumu par citu summu. Tas nozīmē, ka visi pieci bērni būs nodrošināti ar uzturlīdzekļiem, bet tēvs šo summu fondam pakāpeniski atmaksās.

Uzturlīdzekļu parādam nav noilguma.

Bet, ja tēvs nesadarbojas ar UGF administrāciju un nevēlas vienoties, lieta nonāk pie tiesu izpildītāja, kas summu piedzen saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

Proti, no parādniekam izmaksājamās darba samaksas un tai pielīdzinātajiem maksājumiem ieturējumus pēc izpildu dokumentiem izdara līdz piedzenamā parāda dzēšanai uzturlīdzekļu piedziņas lietās nepilngadīgu bērnu uzturam vai UGF administrācijas labā – saglabājot parādniekam darba samaksu un tai pielīdzinātos maksājumus 50% apmērā no minimālās mēneša darba algas (500 eiro), kā arī līdzekļus par katru apgādībā esošu nepilngadīgo bērnu 15% no valstī noteiktās minimālās darba algas (patlaban – 75 eiro). Tāpēc vecāka interesēs ir sadarboties ar UGF administrāciju.