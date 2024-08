Ilustratīvs foto. Foto: Ieva Lūka/LETA

“Mani izbrīna cilvēki, kam nekad nav skaidras naudas. Nemaz. Pat ne 5 eiro. Vēl vairāk izbrīna, ka viņi ar to plātās un uzskata sevi par ļoti pareiziem. Ko viņi darīs kiberuzbrukuma gadījumā, ja noklāsies kartes? Rietumeiropā iesaka turēt skaidru naudu tik, lai var iztikt nedēļu.”

Pilnīgu neizpratni pauž kāds sociālo mediju platformas “X” lietotājs, atsaucoties uz Žanetes Eglītes ierakstu par to, ka Līgatnes pārceltuvē norēķināties ar maksājumu karti nav iespējams. Šo bēdīgo pieredzi sieviete salīdzina ar Latvijas kaimiņzemi Igauniju, kur šāda situācija tika risināta ar bankas maksājuma pieprasījuma nosūtīšanu lietotnē “WhatsApp”.

Arī citi šo ierakstu lasītāji, labprāt iesaistījās diskusijā par to, vai skaidrai naudai ir vēlams būt makā un cik daudz tur tai būtu jābūt?

Piemēram, viens no lasītājiem uzskata, ka visu naudu turēt bankas kontā ir pilnībā pieņemami: “Iedomājies, Latvijā ir cilvēki, kas nesaņem algu aploksnē. Tādos gadījumos visa nauda ir kontā, un izņemt to īsti nav vajadzības. Mani visvairāk gan izbrīna mazie biznesi, kas 2024. gadā nepieņem kartes.”

Kā vienu no argumentiem, kāpēc makā būtu jābūt skaidrai naudai, tiek minēts- nestrādājošs bankas karšu terminālis. Jā, tāda iespēja pastāv un daļai no diskusijas dalībniekiem arī nācies tādā nonākt, tomēr tā netiek uzskatīta par lielu bēdu, jo vienmēr ir iespēja doties arī uz citu veikalu, kur terminālis strādā.

“Esmu cilvēks bez skaidras naudas, pat karti nelietoju- tikai pulksteni vai telefonu- nekas, izdzīvoju! Ir reizēm, kad nevar samaksāt, nekas- eju uz nākamo vietu,” saka Dace.

“Pirms gadiem 15 strādāju Islandē. Tur jau tad saprata, ka skaidra nauda ir korupcija, valsts apzagšana. Latvijas gadījumā tas ir īpaši aktuāli,” raksta Juris Bisenieks. Šis viedoklis zināmā mērā norāda arī citu komentētāju attieksmi pret uzņēmumiem, kuros nevar norēķināties ar bezskaidras naudas maksājumiem. Proti, tiek uzskatīts, ka norēķinoties vien skaidrā naudā, visticamāk šis uzņēmējs nemaksā nodokļus.

“21. gadsimtā skaidrai naudai nav jābūt, ja tu nepieņem bankas karti, tu esi izmirstošais dinozaurs vai nodokļu nemaksātājs.”

“Latvijā skaidra nauda = ēnu ekonomika. Ja kaut kur nevar samaksāt ar karti, 100% tur šmaucās un var droši VID sūtīt pārbaudē,” raksta kāda “X” lasītāja.

Savukārt citiem maksāt ar karti it visur vienkārši šķiet ērtāk: “Es līdz šim biju tāds cilvēks, bet plātīties ar to neplātījos. Kas tur tāds, ko plātīties? Man algu pārskaita bankas kontā, rēķinus maksāju internetā, un visas skaidrās naudas izņemšanas procedūras ir piņķeris: jāmeklē bankomāti, jāizņem nauda, maks pilns, bet man to nevajag.”

“Kādi 2, 3 eiro šad tad makā ir, bet bieži vien ir mazāk. Nav iestrādājusies tāda nepieciešamība vismaz 5 eiro makā katru dienu turēt. Kur nu vēl vairāk. Šķiet, ka vispār neņemties ar skaidru naudu ”iemācīja” pašapkalpošanās kases, kas daudzos veikalos ir tikai ar karti.”

Tomēr netrūkst arī kaislīgu skaidras naudas aizstāvju, kas piemin, ka var pienākt X stunda, kad nekādi elektroniskie maksājumi var nebūt pieejami: “Es visur maksāju ar karti. Bet 5 eiro papīrā un 5 eiro monētās man visu laiku backup kaut kur mētājās. Jo viss var gadīties. Globāls outage, vismaz degvielu pa skaidro varēs ieliet.”

Par situāciju, ja notiek kiberuzbrukms, gan viedokļi dalās- vieni uzskata, ka skaidra nauda noderēs, bet citi domā, ka krīzes brīdī nauda vairs nebūs noteicošais faktors izdzīvošanai: “Ir visai dīvaini domāt, ka skaidra nauda palīdzēs… Tāpat, kā covid laikā izpirka ēdienu… Ko iedomājās, ka varēs staigāt ar sārtiem vaigiem, kamēr citi būs badā? Tiešām? Pasaule ir mazliet savādāk uzbūvēta…. Mēs tagad zinām, ka tev ir skaidra nauda..”

“Jebkura uzbrukuma gadījumā labākā stratēģija ir stratēģisko rezervju esamība. Ja trūks pārtika un kādam būs tā skaidrā nauda, viņš to naudu ēdīs?”

Mani izbrīna cilvēki, kam nekad nav skaidras naudas. Nemaz. Pat ne 5 eiro. Vēl vairāk izbrīna, ka viņi ar to plātās un uzskata sevi par ļoti pareiziem. Ko viņi darīs kiberuzbrukuma gadījumā, ja noklāsies kartes? REiropā iesaka turēt skaidru naudu tik, lai var iztikt nedēļu. https://t.co/C6d3pDwGag — Ilze (@Jenotsons) August 4, 2024

Tā mèdz būt. Arī man. Latvijā gandrīz visur var norēķinàties elektroniski. Es gan neesmu bezskaidras naudas norēķinu fane, jo laukos mèdz būt dažādi. Kaimiņam, kas saskalda malku, es nemaksāšu (nekad) caur VID. — Kaija Skujiņa 🇱🇻 ❤ 🇺🇦 (@KaijaSkujina) August 4, 2024

Iedomājies, Latvijā ir cilvēki, kas nesaņem algu aploksnē. Tādos gadījumos visa nauda ir kontā un izņemt to īsti nav vajadzības. Mani visvairāk gan izbrīna mazie biznesi, kas 2024. gadā nepieņem kartes. — Eduards (@Eduards) August 4, 2024

Iedomājies, mēdz būt tā, ka maksājumu kartes nestrādā…. Un tad tāds tipāžs, kam rociņas par īsu izņemt drusku skaidru naudiņu, paliek bez savas sojas lattītes, aliņa, benzīna kaut kur pie Stalbes un sīkie velti kauc pēc saldējuma un vakarā iet čučēt tukšiem puncīšiem. — Ilze (@Jenotsons) August 4, 2024

Pirms gadiem 15 strādāju Islandē. Tur jau tad saprata, ka skaidra nauda = korupcija, valsts apzagšana. Latvijas gadījumā tas ir īpaši aktuāli. — Juris Bisnieks (@Bisja1) August 4, 2024

Krīzei turēt piecīšus nav vērts. Bet kad ierauga piecdesmitnieku, tad atkal vaimanas. Šitādiem parasti neder ne kartes, ne pārskaitījums, ne banknotes. — Kristaps 🇺🇦 (@kristapsmusic) August 4, 2024

100% manu ienākumu ir legāli un skaidras naudas iegūšana ir atsevišķs piedzīvojums un čakars. Ja kāds tiešām ļoti vēlas kaut ko pārdot un viņam neiet kartes/nav POS, nekad nav bijusi problēma uztaisīt bankas pārskaitījumu. — Mārtiņš Veidemanis 🇱🇻 (@anarhitekts) August 5, 2024

Es arī esmu 1 no tiem ākstiem, kuram nekad nav līdzi nals. Man vienkārši nav kur ielikt maku, man vienmēr ir līdzi metāla futlārītis ar 5 kartiņas un VIS. Bet es ar to nelielos, man vienkārši ir slinkums staipīt līdzi barsetku, bet bikšu kabatās maku stūķē tikai LOHI. NAĻIKAM BŪT — shwancis (@shwancis) August 4, 2024

Kolēģis bija Čehijā caurbraucot…reāli teica, ka savu karti varēja iebāzt kur saule nespīd. 90% visi grib skaidrā. — Ivars Petročenko (@PetroIvars) August 4, 2024

21. gadsimtā skaidrai naudai nav jābūt, ja tu nepieņem bankas karti, tu esi izmirstošais dinozaurs vai nodokļu nemaksātājs. — Gatis Gribusts 🇱🇻🇺🇦 (@gatisgribusts) August 4, 2024

Jebkura uzbrukuma gadījumā labākā stratēgija ir stratēģiskās rezervju esamība. Ja trūks pārtika un kādam būs tā skaidrā naudā, viņš to naudu ēdīs? — Rolands Lebuss (@LebussRolands) August 4, 2024

Vācijā bez skaidras naudas izdzīvot nevar. Šovasar Latvijā ar saviem 50 eiro papīrīšiem ilgi klīdu apkārt, kamēr izdevās kko samaksāt un tā izmainīt. Būtu 100 vai 200 eiro, laikam būtu jāved atpakaļ. — Atrium_6 (@6Atrium) August 4, 2024

Esmu cilvēks bez skaidras naudas, pat karti nelietoju- tikai pulksteni vai telefonu- nekas, izdzīvoju 😀 ir reizēm, kad nevar samaksāt, nekas- eju uz nākamo vietu — Dache (@patidache) August 4, 2024

ja Tu proti iegūt uguni ar kramu nenozīmē, ka ir nepieciešamība noliegt cilvēces izgudrojumus kā sērkociņi vai šķiltavas.

miera laikos https://t.co/i6ptzGVlVk. maksājumu kartes ir tikpat pašsaprotamas lietas.

izbrīna cilvēki, kas ikdienā gāzes plīti piešķiļ ar kramu un plātās — Nepareizais_Strelnieks (@Sark_Strelnieks) August 4, 2024

Es visur maksaju ar karti. Bet 5eur papīrā un 5eur monētās man visu laiku backup kkur mētājās. Jo viss var gadīties. Globāls outage, vismaz degvielu pa skaidro varēs ieliet — Master (@dj_beatmaster) August 4, 2024

Tā ir tāda debila cilvēku suga, paštaisni, visu gudrie, kuriem šķiet, ka viņiem vienmēr ir taisnība, un visiem citiem ir jāpielāgojas viņu stulbajiem uzskatiem un iegribām.

Katram no viņiem novēlu nonākt situācijā, kad varēs savu karti vilkt caur šķirbu pakaļā, bet nekā! 😡😡😡 — Andžiks (@Andzhikss) August 4, 2024

Kur REiropā? Dzīvoju Nīderlandē, skaidru naudu vispār neizmantoju. Arvien vairāk veikalu, kafejnīcu un restorānu, kur pieņem tikai neskaidros maksājumus. — Dace (@DaceDze) August 5, 2024

Man nav. Vismaz līdzi nenēsāju.

Mājās stāv mazliet tādiem ekstrēmiem gadījumiem.

Es atkal nesaprotu cilvēkus, kas saņemot algu, izņem visu skaidrā naudā, tikai, lai nemaksātu ar karti — Sigita (@Sigita1979) August 4, 2024

Es priecājos par skaidrās naudas faniem. Pašapkalpošanās kases, kur var norēķināties tikai ar kartēm, vienmēr tukšas. Visi stāv rindās uz skaidras naudas kasēm😃 — Guntis A 🇱🇻🇺🇦 (@a_guntis) August 5, 2024

Aizdomājos,cik gan daudzi sezonā neēd Latvijad ogas,saknes utt.Dīvaini kaut kā vasarās ēst nekādu tomātu vai pirkt pupas 3x dārgāk rimčikā.Kādas kartes tirgū?!Un čurāt aiz stūra,ja nav sīcenes maksas wc.Vācijā tirdziņos,Francijā zemnieki arī nepieņem kartes un tas pat neizbrīna — Evita (@Evita665752021) August 4, 2024

Ja cilvēki varētu aptaustīt skaidru naudu, varbūt tie nepirktu kafiju papīra glāzē par eur 5, telefonu līzingā par eur 2’500, un automobīli līzingā par eur 59’000.98

Aplokšņu algu apkarošana vatainos uzņēmumos ir tikai iegansts skaidras naudas likvidēšanai. — Kociņu Jānis (@kocinu) August 5, 2024

