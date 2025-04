Sabiedrības iniciatīvu portālā “Manabalss” sākta iedzīvotāju parakstu vākšana par priekšlikumu – ieviest līdz divām apmaksātām brīvdienām sievietēm menstruāciju laikā. Šobrīd savākti jau 7 696 paraksti no nepieciešajiem 10 000. Iniciatīvas autori aicina veikt grozījumus Darba likumā, lai nodrošinātu darbiniecēm iespēju saņemt papildu atpūtas dienas pēc savas izvēles un vajadzības.

Iniciatīvas paziņojumā teikts: “Darba devējam būtu pienākums šīs brīvdienas nodrošināt, saglabājot darbiniecei vidējo izpeļņu par šo periodu, līdzīgi kā tas tiek darīts slimības dienās. Šo brīvdienu izmantošanu varētu fiksēt darba laika uzskaites sistēmā kā īpašu atzīmi – “menstruāciju atvaļinājums”. Šāda sistēma jau darbojas vairākās valstīs, un to var pielāgot arī Latvijas tiesiskajam regulējumam, nepārslogojot administratīvos resursus.”

Sociālo mediju platformā “X” par šo jautājumu lasāma diskusija.

“Pilnībā neesmu zinošs šajā jautājumā, tādēļ tīri lielākai izpratnei – tā ir, ka visas sievietes mēnešreižu laikā kļūst darba nespējīgas? Un kā tas darbojies līdz šim, ar tik daudz sievietēm vadošos un ļoti atbildīgos amatos,” platformā “X” vaicāja bērnu un jauniešu psihoterapeits Nils Sakss-Konstantinovs.

“X” lietotāja Sarmīte dalās savā pieredzē par sāpēm. Arī sabiedrībā zināmā Zane Radzobe izsaka viedokli, ka menstruāciju sāpes var būt līdz pat ģībonim.

“Pirms man piedzima bērni, man mēdza būt arī ļoti sāpīgas mēnešreizes. Atceros, ka reiz, braucot mikriņā uz darbu Saeimā, sapratu, ka nespēšu. Izkāpu pie Katedrāles un atgūlos uz apsniguša soliņa, jo vēsums mazināja sāpēs. Kad palika nedaudz vieglāk, braucu atpakaļ uz Pļavniekiem.”

“Nu, pēc pāris ģībšanām no sāpēm publiskās vietās ar laiku jau iemācās kaut kā kājās noturēties. Bet nu pretsāpju tablešu kalni aknu stāvoklim noteikti atņem desmitgades.”

Nu, pēc pāris ģībšanām no sāpēm publiskās vietās ar laiku jau iemācās kaut kā kājās noturēties. Bet nu pretsāpju tablešu kalni aknu stāvoklim noteikti atņem desmitgades

Arī citas sievietes, daloties pieredzē, norāda uz pirmo dienu sāpēm.

10% sieviešu ir endometrioze. Man tā arī ir. Bez zālēm vienu – divas dienas neesmu spējīga aiziet no vienas istabas uz otru. Vai nu strādāju mājās, vai nu atstrādāju nokavēto laiku ar virsstundām.

Kā kurai – viena iet dziedādama, otrā ierauj ibumetīnu un 4h iet dziedādama, bet vēl kāda 2 dienas vemj un ģībst no sāpēm un asins zuduma. Tās pirmās gan jau neizmantos 2 brīvdienas. Tās pēdējās varēs mazliet uzelpot.

Daudzām sievietēm var būt pastiprināta asiņošana mēnešreižu laikā (atpazīst pēc 7-2-1 likuma) – un tā rezultātā fiziski grūti pat piecelties no gultas, nemaz nerunājot par vajadzību bieži mainīt higiēnas preces 🤷🏻‍♀️

Citi norāda uz haosu, kas varētu sākties, ja šādu iniciatīvu atbalstītu.

Kā raksta Ēriks Stendzenieks: “Viss jau labi, tas būtu lielisks kalendārs birojos pie sienas, ar uzvārdiem un sarkaniem krustiņiem un tā, lai var saplānot darbu plūsmu. Bet ja nositas nost no cikla, tad tak viss izjūk, kā streiks lidostā?”

Viss jau labi, tas būtu lielisks kalendārs birojos pie sienas, ar uzvārdiem un sarkaniem krustiņiem un tā, lai var saplānot darbu plūsmu. Bet ja nositas nost no cikla, tad tak viss izjūk, kā streiks lidostā?

Kāds cits “X” lietotājs norāda: “Lieliski! Vispirms mēs gribam būt vienlīdzīgas, mēs gribam būt uzņēmumu valdēs, mēs gribam visur dzimumu kvotas, bet mēs gribam arī, lai īpašajās dienās tomēr esam īpašas. Varu iedomāties, kāds haoss sāksies skolās un dārziņos, veikalos un slimnīcās, visās jomās, kur šobrīd nospiedošā vairākumā strādā sievietes.”

Lūk, vēl pāris viedokļi par šo tēmu!

Pajautāju dzīvesbiedrei. Viņa smējās un teica, ka forši. Bet tad piebilda, ka, ja nopietni, tad kā darbadevējs neņemtu darbā sievietes, kuras kādas dienas mēnesī nenāktu uz darbu un vēl prasītu par to maksāt. Ja nu vienīgi uz sava rēķina ņemtu brīvdienas.

Šķiet, Rudzīša kungs (@VRudzitis) kādā rakstā minēja, ka sieviete ap mēnešreižu laiku kļūst pilnīgi traka, tāpēc uzticēt viņai lēmumu pieņemšanu šajā laikā ir galēji neapdomīgi :)) At your own risk, tā teikt :))

— Guna Rēvele (@GunaRevele) April 1, 2025