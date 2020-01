Valdība otrdien, 7.janvārī, lems, vai atbalstīt Nacionālo bruņoto spēku (NBS) dalības termiņa pagarināšanu starptautiskajā operācijā pret teroristisko organizāciju “Daesh” (Islāma valsts) Irākā.

Pēc valdības sēdes galīgais lēmums būs jāpieņem Saeimai.

Lai gan operācijas termiņš starptautiskajos dokumentos patlaban nav nostiprināts, tomēr, ņemot vērā uzticēto uzdevumu raksturu un apjomu, tiek plānots NBS dalību operācijā noteikt uz laiku līdz 2022.gada 1.februārim. Aizsardzības ministrija (AM) gan norāda, ka šāda termiņa noteikšana neierobežo Latvijas tiesības pārtraukt dalību pirms minētā datuma, piemēram, ja apmācības būs noslēgušās līdz tam.

2014.gadā Irākas valdība izplatīja aicinājumu visām ANO dalībvalstīm sniegt atbalstu teroristiskās organizācijas “Daesh” apkarošanai. Reaģējot uz Irākas aicinājumu, ar ASV iniciatīvu tika izveidota Starptautiskā koalīcijas militārā operācija “Inherent Resolve”, kas sniedz atbalstu gan kaujas triecienos, gan arī vietējo drošības spēku apmācībā.

2015.gadā ANO Drošības padome pieņēma rezolūciju, kurā ANO dalībvalstis tiek aicinātas spert visus nepieciešamos soļus, lai pastiprinātu un koordinētu centienus teritorijās, kas atrodas “Daesh” kontrolē Sīrijā un Irākā, lai novērstu un apturētu teroraktus.

Kopš 2014.gada novembra Latvija politiski ir pievienojusies Starptautiskajai koalīcijai un paudusi atbalstu koalīcijas darbībām. Saņemts arī Irākas valdības apstiprinājums, ka Irākas valdība atbalsta Latvijas militāro instruktoru iesaisti Irākas drošības spēku apmācībā.

Latvijas Saeima ar 2016.gada 14.janvāra lēmumu nosūtīja NBS karavīrus dalībai pret teroristisko organizāciju Irākas militāro spēku apmācībai uz laiku līdz 2018.gada 1.februārim. Vēlāk termiņš pagarināts līdz 2020.gada 1.februārim.

Latvija patlaban ar līdz desmit instruktoru lielu kontingentu īsteno Irākas drošības spēku apmācību, pilnībā iekļaujoties Dānijas kontingenta sastāvā, kas izvietots Irākas un ASV kopīgi pārvaldītajā militārajā bāzē.

Bāze atrodas 160 kilometrus uz rietumiem no Bagdādes. Ņemot vērā Latvijas karavīru zināšanas par Krievijas ražojuma ieročiem, militārie instruktori ir ieņēmuši stabilu nišu šo ieroču pielietojuma apmācībā, iepriekš norādījusi AM.

Patlaban “Daesh” Irākā un Sīrijā darbojas pagrīdē un tā kaujinieki turpina izvērst uzbrukumus Irākas un Sīrijas kurdu apdzīvotajās teritorijās, kā arī izplešas globāli un ļoti ātri adaptējas. “Ir būtiski nepieļaut, lai grupējums gūst lielu atbalstu citviet, kas tam dotu iespēju attīstīties ārpus Irākas un Sīrijas teritorijām un veidot kodolu, piemēram, Ziemeļāfrikā. Līdz ar to atbalsts vietējiem drošības spēkiem to spēju stiprināšanā kļuvis vēl nozīmīgāks,” uzsvērusi AM.

AM uzskata, ka nepieciešams turpināt Latvijas ieguldījuma sniegšanu starptautiskajā drošībā,

nodrošinot Latvijas iesaisti Irākas drošības spēku attīstībā un nostiprināšanā, veicot to apmācību, kā arī atbalstīt sabiedrotos viņu centienos apturēt “Daesh” uzbrukumus un nepieļaut to tālāku izplešanos un ietekmes palielināšanos.

Ņemot vērā minēto, AM izskata iespēju un plāno Latvijas kontingentu Irākā palielināšanu līdz 30 instruktoriem. No militārā viedokļa raugoties, Irākas vietējo spēku militāro spēju pilnveidošana, ar ko nodarbojas Latvijas karavīri Irākā, ir nozīmīgs nosacījums “Daesh” veiksmīgai apkarošanai, ņemot vērā vietējo valsts struktūru svarīgo lomu teroristu tīkla un infrastruktūras izskaušanai, skaidrojusi ministrija.

Kā uzskata AM, sniedzot militāro ieguldījumu Irākas drošības spēku apmācībā, NBS gan stiprinās praktiskās sadarbības saiknes ar NATO dalībvalstīm, gan iegūs svarīgu pieredzi citu valstu militāro vienību apmācībā.

Apzinoties drošības riskus NBS karavīriem Irākā, 2016.gadā tika noslēgta tehniskā vienošanās ar Dāniju un saprašanās memorands ar ASV, kuros iekļauti operacionālie ierobežojumi Latvijas kontingentam Irākā, un kuri ir spēkā arī patlaban NBS kontingentu paredzēts iesaistīt tikai ar militāro apmācību saistītos uzdevumos.