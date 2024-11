Krievijas prezidents Vladimirs Putins no Maskavas uz Phenjanu nogādājis vairāk nekā 70 dzīvnieku, tā stiprinot attiecības ar Ziemeļkorejas vadītāju Kimu Čenunu Ukrainas kara laikā. Krievija uz Ziemeļkorejas galvaspilsētas zoodārzu nosūtījusi tostarp Āfrikas lauvu, divus brūnos lāčus un 45 fazānus.

No Maskavas zoodārza pārvietotie dzīvnieki bija “Vladimira Putina dāvana Korejas tautai”, paziņojusi valdība. Sūtījumā bija arī divi mājas jaki, 40 mandarīnu pīles un pieci baltie kakadu, uzskaita izdevums The Guardian. Vēl viena pazīme, kas liecina par pieaugošo sadarbību starp valstīm, dzīvnieki tika nogādāti uz Phenjanu ar valdības lidmašīnu.

Krievijas dabas resursu ministrs Aleksandrs Kozlovs personīgi pārraudzīja dzīvnieku pārvietošanu, kas ar lidmašīnu tika nogādāti Phenjanas Centrālajā zoodārzā Maskavas zoodārza veterinārārstu pavadībā. “Vēsturiski dzīvniekiem vienmēr ir bijusi īpaša loma valstu attiecībās. Tie tiek dāvināti kā atbalsta, laipnības un rūpju zīme,” viņš teica.

Krievijas valdības publicētajos attēlos redzams balts kakadu, kas ceļo kastē, un Kozlovs, kas dodas ekskursijā pa Phenjanas zooloģisko dārzu ar vietējām amatpersonām. Ziemeļkorejas valsts medijs KCNA ziņoja, ka no Putina dāvanā saņemti reti dzīvnieki.

Abas valstis dienu vēlāk parakstīja protokolu par sadarbību pēc tikšanās Phenjanā par tirdzniecību, ekonomiku, zinātni un tehnoloģijām, ziņo Ziemeļkorejas valsts medijs KCNA. Ziņojumā gan bija maz detaļu, bet Krievijas ziņu aģentūra Tass vēstīja, ka valstis vienojušās palielināt čarterreisu skaitu.

No janvāra līdz septembrim tūristu skaits, kas ceļoja starp Krieviju un Ziemeļkoreju, sasniedza vairāk nekā 5000 cilvēku, no kuriem vairāk nekā 70% ceļoja ar gaisa transportu.

“Atgriešanās pie aukstā kara”: Putins un Kims ir apvienojuši spēkus kā globāli likumpārkāpēji

Saikne starp Krieviju un Ziemeļkoreju ir pastiprinājusies atkal tagad, Ukrainas kara laikā, Ziemeļkorejai nesen nosūtot uz Krieviju (pēc dažādiem avotiem) vairāk nekā 10 000 karavīru, lai stiprinātu Krievijas spēkus.

Šā gada jūnijā abas valstis parakstīja savstarpējās aizsardzības paktu, kas ietver klauzulu, kas liek valstīm palīdzēt viena otrai, ja kādai no tām tiek uzbrukts.

Pakts ir pastiprinājis rietumvalstu bažas par iespējamo Krievijas palīdzību Ziemeļkorejas raķešu vai kodolprogrammām.

