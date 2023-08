Foto: REUTERS/SCANPIX Ilustratīvs foto.

Jaunais atkritumu veids – izlietotie veipi: cik lielas problēmas tie var radīt, un kur tos pārstrādā?







Trīs ceturtdaļas cilvēku Apvienotajā Karalistē apgalvo, ka nepārstrādā izmantotos veipus, kas satur bīstamu materiālu kokteili, vēsta “Euronews”.

Beidzamajos gados Apvienoto Karalisti ir pārņēmusi elektronisko cigarešu vētra, un ielām tiek pārdoti daudz un dažādi to veidi. Elektroniskās cigaretes tiek uzskatītas par veselīgāku alternatīvu tabakas smēķēšanai, taču pieaug bažas par tvaicēšanas ietekmi uz veselību un vidi.

Lielbritānijā katru nedēļu tiek izmesti vairāk nekā 1,3 miljoni vienreiz lietojamu veipu, liecina e-atkritumu pārstrādes organizācijas “Material Focus” pētījums. “Veipu piesārņojums pašlaik ir milzīga vides problēma,” saka Kvoks Jans Mans, bezpeļņas organizācijas “Green Wings Project” izpilddirektors.

“Vienreizējās lietošanas e-cigaretes satur tādus materiālus kā alumīniju, litiju un nerūsējošo tēraudu – materiālus, ko var izmantot citām funkcijām, piemēram, automašīnu izgatavošanai. Tie ir arī pārklāti ar plastmasu.

Kamēr regulatori cenšas tikt skaidrībā ar šo sarežģīto jauno atkritumu veidu, lūk, kas jau tiek darīts, cenšoties risināt problēmu.

Veipu pārstrāde



Apvienotās Karalistes valdība plāno atrisināt veipu pārstrādes jautājumus līdz gada beigām, tā ir daļa no plašākas e-atkritumu noteikumu reformas. Lai gan deputātu vidū valda zināms entuziasms par vienreizējās lietošanas veipu aizliegumu (par to pašlaik tiek izstrādāts atsevišķs likumprojekts), maz ticams, ka valdība veiks visu elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu noteikumu pārskatīšanu.

Visticamāk, ieviesīs jaunus pasākumus, lai liktu ražotājiem labāk izstrādāt savus produktus un maksāt par to pārstrādi.

“Vienreiz lietojamo tvaiku ražotāji, importētāji un mazumtirgotāji ir izvairījušies no juridiskajām un finansiālajām saistībām, kas attiecas uz to otrreizējo pārstrādi,” izdevumam “Sustainability Outlet edie” sacīja “Material Focus” izpilddirektors Skots Batlers.

Kāpēc tos ir tik grūti pārstrādāt?

Saskaņā ar jauno “Green Wings Project” pētījumu 75% Apvienotās Karalistes lietotāju atzīst, ka viņi nekad nepārstrādā savas lietotās ierīces.

Ir grūti saprast, ko darīt ar vienreizējās lietošanas e-cigaretēm, kas sastāv no litija akumulatora, kas pievienots kasetnei un ievietots plastmasā. Kad to akumulatori un shēmas plates sabojājas, tvaiki izskalo vidē toksiskas ķīmiskas vielas, savukārt to korpuss sasmalcina kaitīgā mikroplastmasā. Ja litija baterijas tiek bojātas, izmetot veipus, tās var izraisīt ugunsgrēku atkritumu savākšanas iekārtās.

Vidēji veipi satur 0,15 g litija.

Kur tos var pārstrādāt?

Teorētiski mazumtirgotājiem ir pienākums palīdzēt atbrīvoties no e-atkritumiem, piemēram, veipiem.

Saskaņā ar Apvienotās Karalistes tiesību aktiem veikaliem ir pienākums bez maksas pieņemt atpakaļ un pārstrādāt visas mazās elektroniskās preces — neatkarīgi no tā, vai jūs iegādājāties tās viņu veikalā vai nē. Mazākiem veikaliem, kuri paši to nevar izdarīt, ir jāmaksā nodeva, lai finansētu šo produktu savākšanu un apstrādi, kad tie kļūst par atkritumiem.

Taču tas ne vienmēr ir skaidrs veipu izmantotājiem vai plašākai nozarei, brīdinājusi Apvienotās Karalistes Vape asociācija.

“Green Wings Project” saka, ka tas izveidojis pirmo šāda veida sistēmu Apvienotajā Karalistē, lai pilnībā pārstrādātu dažādas e-cigarešu sastāvdaļas. “Mēs esam ieviesuši otrreizējās pārstrādes risinājumu, kas līdz šim ir veicinājis vairāk nekā 500 000 veipu pārstrādi,” sacīja izpilddirektors Kvoks Jans Mans.

Bezpeļņas organizācija nodrošina veipu pārstrādes iekārtas vairākos šīs vasaras festivālos, mēģinot pievilināt arī jaunus lietotājus.

Veipu uzņēmumi, protams, ir ieinteresēti risināt vienu no nozares galvenajām problēmām.