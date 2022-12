Ilustratīvs attēls Foto: LETA

Kādi būs jaunumi Lauksaimniecības datu centra pakalpojumu klāstā?







Erna Galvanovska, LDC direktora vietniece, “Agro Tops”, AS “Latvijas Mediji”

Lauksaimniecības datu centrs (LDC) ziņo par šāgada veikumu un iepazīstina ar 2023. gadā paredzētajiem jaunumiem.

Aicinām izmantot iespējas

Aizvadītais gads ieviesa korekcijas ikvienas valsts iestādes darbā, un arī LDC nebija izņēmums, arī mēs izvērtējam ieguvumus un zaudējumus. Neraugoties uz izaicinājumiem, LDC turpināja pilnveidot un attīstīt vienoto valsts informācijas sistēmu Lauksaimniecības datu centra informācijas sistēma (LDC IS), kas lauksaimniecības un zivsaimniecības nozarē nodrošina vienotu, vienkāršotu un elastīgu lauksaimniecības dzīvnieku audzēšanas un pārtikas ražošanas uzraudzību un izsekojamību ar mērķi saglabāt sabiedrības veselību un pārtikas nekaitīgumu.

Lai nodrošinātu augstus dzīvnieku un visas sabiedrības veselības standartus ES dalībvalstīs, kā arī lauksaimniecības un akvakultūras nozaru racionālu attīstību, pērn spēkā stājās jaunais regulējums dzīvnieku veselības jomā – Dzīvnieku veselības tiesību akts*. Šā regulējuma būtība ir īstenot Dzīvnieku veselības aktā rakstīto, tostarp principu viena veselība, tas ir, vienotu veselības politikas tiesisko regulējumu ar mērķi aizsargāt gan cilvēku, gan arī dzīvnieku un vides veselību.

LDC IS nenoliedzami ir palīgs lauksaimniecības un zivsaimniecības nozarē strādājošajiem, tomēr tās piedāvāto iespēju izmantošana ir atkarīga no katra lietotāja vēlmes un prasmes piedāvāto informāciju izmantot ikdienas darbā. Pieļaujam, ka daļa dzīvnieku īpašnieku vai turētāju to var uzskatīt par apgrūtinājumu, tomēr jāsaprot, ka dzīvnieku veselība un labturība, identifikācijas un notikumu ar dzīvniekiem ziņošanas termiņu ievērošana un dzīvnieku kustības izsekojamība ir pamats atbalsta maksājumu saņemšanai un arī rūpes par sabiedrības veselību.

Jauna sludinājumu platforma bioloģiskajiem ražotājiem

Aizvadītajā gadā daudz darba veikts gan ciltsdarba jomā, gan arī daudzo LDC reģistru uzturēšanā.

Jaunā ES likumdošana nosaka jaunas prasības dzīvnieku reģistrēšanas, identifikācijas un dokumentu izdošanas kārtībā. Saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, reģistrējot zirgu dzimtas dzīvniekus, īpašniekiem nodrošinās iespēju izvēlēties identifikācijas dokumenta (pases) veidu: standarta (dzīvnieka identifikācijas informācija, zāļu ievadīšana) vai izvērsto identifikācijas dokumentu (dzīvnieka identifikācijas informācija, dati par zāļu ievadīšanu, informācija par īpašnieku, zootehniskais sertifikāts, zirga identifikācijas kontrole, vakcinācija pret zirgu gripu un citām slimībām, laboratoriskie izmeklējumi u. c.).

Patlaban strādājam pie jaunās ES regulas par bioloģiskās ražošanas prasību ieviešanu. Esam iecerējuši, ka 2023. gada pirmajā pusgadā lauksaimniekiem būs pieejama bioloģiski audzēto lauksaimniecības (akvakultūras) dzīvnieku sludinājumu platforma, nodrošinot iespēju pirkt bioloģiski audzētu dzīvnieku mazuļus, kā arī pieaugušus dzīvniekus.

2022. gadā attīstījām un papildinājām mūsu informācijas sistēmas un reģistrus, atvieglojot iespēju klientiem īsā laika posmā sniegt informāciju par dzīvniekiem un notikumiem ar tiem. Ir uzlabota elektronisko ziņojumu ievades sistēma (EZIS) un nodrošināta notikumu ziņošana, izmantojot mobilo lietotni e-LDC.

Mobilajā lietotnē e-LDC ir iespējams:

* reģistrēt ganāmpulku;

* reģistrēt jaunu novietni;

* pasūtīt un apmaksāt identifikācijas līdzekļus (krotālijas);

* reģistrēt notikumus ar dzīvniekiem (atnešanos, apzīmēšanu, izslēgšanu, pārskatus par bišu saimēm, citām sugām, cūku kustības, tostarp pašpatēriņa cūku kopsavilkumus).

Ciltsdarba jomā sadarbībā ar Aitu audzētāju asociācijas speciālistiem ir sagatavota jauna programmatūra aitu pārraudzības datu iegūšanai un dzīvnieku vērtēšanai. Pēc jaunajiem kritērijiem pārvērtēti populācijas dzīvnieki. Nākamajā gadā esam iecerējuši izveidot iespēju aitkopības speciālistiem pašiem elektroniski ievadīt datus LDC reģistrā. Ir veikti uzlabojumi gaļas liellopu pārraudzības programmā, palielinot tās ātrdarbību.

Svarīgi atgādinājumi saimniekiem

Svarīgi atcerēties:

* pirkt un pārdot drīkst tikai reģistrētus dzīvniekus;

* pērkot vai pārdodot dzīvniekus, jāatceras, ka notikums jāpaziņo abiem īpašniekiem;

* visus notikumus ar lauksaimniecībā izmantojamiem dzīvniekiem ērti var reģistrēt LDC mājaslapas autorizētajā sadaļā;

* mājas (istabas) dzīvnieku pirmreizējā reģistrācija un vakcinācijas pret trakumsērgu ievade iespējama tikai pie veterinārārsta. Citus notikumus īpašnieki var reģistrēt portālā www.latvija.lv;

* pēc notikuma reģistrēšanas mājas (istabas) dzīvnieku īpašnieki par to tiek informēti e-pastā, kā arī saņem atgādinājumu par tuvojošos termiņu dzīvnieka vakcinācijai pret trakumsērgu.

Novietņu turētājiem 2023. gadā būs jāaktualizē informācija par novietnes un kūtsmēslu apsaimniekošanu – LDC mājaslapā jāaizpilda Novietnes infrastruktūras anketa par dzīvnieku turēšanas veidu un kūtsmēslu uzglabāšanu. To nosaka arī Latvijas Kopējās lauksaimniecības po­li­ti­kas Stra­tē­ģiskais plāns 2023. – 2027. gadam.

Lai savlaikus apzīmētu jaundzimušos dzīvniekus, jau vismaz divus mēnešus pirms dzīvnieka piedzimšanas ir jābūt pasūtītām krotālijām.

Ir iecerēts pāriet uz Nākotnes biroja attīstības konceptu ar mērķi nodrošināt ciešāku starpresoru sadarbību mūsdienīgā vidē atbilstoši augstākajiem darba vides un darbinieku labbūtības standartiem. Projektu sadarbībā ar VAS Valsts nekustamie īpašumi un valsts pārvaldes iestādēm virza Valsts kanceleja. LDC ir jāpārskata klientu un lietotāju vajadzības saistībā ar iestādes sniegtajiem pakalpojumiem e-vidē un klātienē.

Lai mazinātu slogu un ievērotu Eiropas Zaļo kursu, uzlabota Brīvprātīga saistītā atbalsta (BSA) pārbaudēm radītās lietotnes funkcionalitāte un pārbaudes gaita tiek fiksēta tikai elektroniski.

Esam zvana attālumā

Aicinām visus lauksaimniekus izmantot Elektronisko ziņojumu ievades sistēmu (EZIS) un mobilo lietotni e-LDC! Piedāvājam ērtu iespēju ievadīt datus, pasūtīt krotālijas un liellopu pases, apmaksāt rēķinus par precēm un LDC pakalpojumiem, nosūtīt iesniegumu LDC, kā arī apskatīt un pārvaldīt sava ganāmpulka datus.

Mēs, LDC darbinieki, esam pieejami gan Latvijas reģionos, gan arī Rīgā tikai viena zvana attālumā, tāpēc zvaniet un uzdodiet mums jautājumus! Nepaļaujieties uz citu personu sniegto informāciju!

Labprāt palīdzēsim ikvienam darboties ar sistēmu gan klātienē, gan attālināti.

* Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/429 (2016. gada 9. marts) par pārnēsājamām dzīvnieku slimībām un ar ko groza un atceļ konkrētus aktus dzīvnieku veselības jomā, ar kuru noteiktas prasības slimību profilaksei, biodrošībai, informācijai par slimībām, izsekojamībai, marķēšanai, dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu pārvietošanai Eiropas Savienībā, to importam, dzīvnieku lipīgo slimību uzraudzības principiem, izskaušanas un uzraudzības metodēm un citiem ārkārtas pasākumiem.