Foto: SIPA/Scanpix/LETA

Jelgavā saslimstība ar Covid-19 ir teju divreiz augstāka nekā Latvijā vidēji Ieteikt







Saslimstības ar Covid-19 līmenis 14 pašvaldībās pārsniedz vidējo rādītāju valstī, tostarp Jelgavā tas ir gandrīz divas reizes augstāks nekā Latvijā vidēji, liecina Slimību profilakses un kontroles centra dati.

Jelgavā saslimstības līmenis iepriekšējās 14 dienās ir palielinājies līdz 10 544,7 gadījumiem uz 100 000 iedzīvotāju. Savukārt 9000 gadījumu robeža uz 100 000 iedzīvotāju tiek pārsniegta Mārupes un Ķekavas novadā.

Divu nedēļu kumulatīvā saslimstība Latvijā ir palielinājusies līdz 6741 gadījumiem uz 100 000 iedzīvotāju. Bez minētajām pašvaldībām saslimstības līmenis ar Covid-19 augstāks nekā valstī vidēji ir arī Olaines, Ropažu, Bauskas novados, Rīgā, Daugavpilī, Ādažu, Jelgavas, Salaspils, Siguldas, Tukuma un Talsu novados.

Savukārt saslimstības līmenis zem 3000 gadījumu uz 100 000 iedzīvotāju pašlaik ir vien Varakļānu novadā.

Divu nedēļu saslimstības līmenis uz 100 000 iedzīvotāju ir teorētisks rādītājs, kurš ļauj salīdzināt saslimstības līmeni teritorijās ar atšķirīgu iedzīvotāju skaitu, un tas nenorāda konkrētu saslimušo skaitu.

No aizvadītajā dienā atklātajiem 11 797 Covid-19 gadījumiem 35% jeb 4127 ir reģistrēti Rīgā, 485 Liepājā, 434 Daugavpilī, 418 Jelgavā, 497 Tukuma novadā, 329 Jūrmalā, 318 Valmieras novadā un 310 Cēsu novadā.

No aizvadītajā dienā atklātajiem inficētajiem 2255 ir vecumā no 30 līdz 39 gadiem, 2097 ir vecumā no desmit līdz 19 gadiem, 1803 – vecumā no 40 līdz 49 gadiem, bet citās vecuma grupās ir mazāk saslimušo.

Jau ziņots, ka pagājušajā diennaktī Latvijā konstatēti 11 797 jauni Covid-19 gadījumi un saņemtas ziņas par 20 inficētu personu nāvi. Kopumā līdz šim Latvijā miruši 5007 ar Covid-19 inficēti cilvēki.

Ceturtdien atklāto Covid-19 gadījumu skaits ir otrais lielākais diennaktī. 8.februārī Latvijā tika atklāti 11 835 jauni Covid-19 gadījumi. Vairāki eksperti ir atzīmējuši, ka pašlaik ir sasniegti testēšanas kapacitātes “griesti”, tādējādi atklāto gadījumu skaits varētu vairs būtiski neaugt, bet saslimstības izplatība varētu būt būtiski lielāka par oficiāli fiksēto.

No pagājušajā diennaktī konstatētajiem Covid-19 gadījumiem 4407 pacienti nebija vakcinēti vai vakcinācijas kursu pabeiguši, savukārt 7390 bija vakcinēti. Kopumā vakar laboratoriski veikti 28 049 Covid-19 izmeklējumi, no kuriem 42,1% bija pozitīvi.

Kopš Covid-19 pandēmijas sākuma šī slimība Latvijā laboratoriski apstiprināta 500 126 cilvēkiem.

Aģentūras LETA aprēķini liecina, ka ar Covid-19 pēdējās 14 dienās sasirguši 127 623 cilvēki, bet pārējie tiek uzskatīti par slimību pārslimojušiem.