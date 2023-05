Foto: VUGD/Publicitātes foto. Sacensībās „Stiprais ugunsdzēsējs” Jelgavā par 2023. gada stiprāko ugunsdzēsēju glābēju Latvijā kļuva Dobeles daļas komandieris, jelgavnieks Artūrs Rožkovs.

Jelgavā sīvā sacensību cīņā noskaidrots stiprākais ugunsdzēsējs Latvijā







Piektdien, 26.maijā, sacensībās „Stiprais ugunsdzēsējs” Jelgavā par 2023. gada stiprāko ugunsdzēsēju glābēju Latvijā kļuva Dobeles daļas komandieris, jelgavnieks Artūrs Rožkovs, savukārt komandu vērtējumā uzvarēja Lietuvas ugunsdzēsības un glābšanas departamenta komanda. No Latviju pārstāvošajiem dalībniekiem otro labāko rezultātu uzrādīja Ričards Jirgensons no Jelgavas daļas, bet trešo – Tomas Jaunzems no Rīgas reģiona pārvaldes 7. daļas, tā portālam LA.LV pavēstīja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) pārstāve Viktorija Gribuste.

Komandu konkurencē cīņā par pirmo vietu sīva cīņa izvērtās starp divām Lietuvas ugunsdzēsības un glābšanas departamenta komandām. Bet trešo vietu ieguva Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Jelgavas daļas komanda.

Sacensībās piedalījās ugunsdzēsēji glābēji no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Vācijas – individuālajā ieskaitē 60 dalībnieki, bet komandu – 13 glābēju komandas.

Sacensību „Stiprais ugunsdzēsējs” distance veidota, balstoties uz Eiropā un ASV populāru sporta veidu, kas pārbauda ugunsdzēsēju glābēju profesionālās iemaņas un fizisko sagatavotību. Distance sastāv no pieciem posmiem – uzkāpšanu tornī, nesot šļūteņu saini, šļūteņu rituļa uzvilšanu uz torņa augšējās platformas, spēka pārbaudes, sitot ar āmuru pa sliedi, ar ūdeni pilnas šļūtenes vilkšanu un gandrīz 90 kg smaga manekena nogādāšanu līdz finišam.

Visa distance tiek veikta ugunsdzēsēja glābēja speciālajā aizsargtērpā, turklāt individuālajās sacensībās dalībnieki elpo ar elpošanas aparāta palīdzību. Tādējādi tiek maksimāli tuvu imitēti tie apstākļi, kādos ugunsdzēsējiem glābējiem jāstrādā ugunsgrēkā.

Sacensības Latvijā notika tikai otro reizi.